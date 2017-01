Nicht nur die dunklen Flecken sehen

Lichtenau - Beim Neujahrsempfang in der Lichtenauer Stadthalle sprach Bürgermeister Christian Greilach am Mittwochabend viel über Zukunft und Optimismus. Doch seine eigene berufliche Zukunft sparte er bis zum Schluss aus. Dann kam er doch noch auf die Bürgermeisterwahl zu sprechen, die im Herbst ansteht. Nachdem er bereits im vergangenen Oktober in einem Interview mit dem BT seine erneute Kandidatur angekündigt hatte, wandte er sich nun direkt an die Bürger: "Ich würde Sie auch 2018 gern wieder als Bürgermeister zum Neujahrsempfang begrüßen."

Greilach rief den Besuchern in Erinnerung, dass er bereits bei seiner Kandidatur vor acht Jahren angekündigt habe, so lange Bürgermeister bleiben zu wollen, wie ihm die Lichtenauer ihr Vertrauen entgegenbrächten. "Aus diesem Grund möchte ich weiter Verantwortung übernehmen", sagte Greilach. Die mehreren Hundert Besucher spendeten ihm für die Ankündigung lauten Applaus.

Zuvor hatte Greilach seine Neujahrsansprache auch dafür genutzt, die Entwicklung Lichtenaus in den vergangenen Jahren positiv darzustellen. "Rückblickend können wir durchaus festhalten, dass wir trotz schwieriger Rahmenbedingungen Lichtenau in vielen Breichen voranbringen, viele Großprojekte verwirklichen und uns in vielen Themengebieten weiterentwickeln konnten." Dabei sei es außerdem gelungen, weiter Schulden abzubauen. Greilach erinnerte an den Ausbau der Kleinkindbetreuung, an die Umbrüche in der Schullandschaft und an zahlreiche Sanierungsprojekte öffentlicher Gebäude. Viel investiert habe die Stadt auch in die Verkehrsinfrastruktur, außerdem seien sowohl Wohn- als auch Gewerbegebiete weiterentwickelt worden. Ein "rundum schönes Projekt" sei der Bau des Pflegeheims St.Margarethe auf dem Gelände der Ulmer Grundschule, wo die Arbeiten in wenigen Wochen beginnen sollen.

Die derzeit wichtigste Investition ist aus Greilachs Sicht der Ausbau des Breitbandnetzes. Dieser ermögliche unter anderem Heimarbeitsplätze, durch die das Leben im ländlichen Raum noch attraktiver werde. "Darin sehe ich unsere Chance. Als gesunde Kommune in einer intakten Umwelt mit hohem Naherholungswert können wir einiges bieten, was Großstädte nicht können", betonte der Bürgermeister. Die Stadt Lichtenau habe die Zukunft im Blick. Greilach zitierte den Philosophen Cicero mit den Worten "Fang nie an aufzuhören, hör nie auf anzufangen" und versprach den Besuchern: "Wir werden weitermachen."

Die Bürger rief er anhand eines visuellen Experiments auf, die positiven Dinge im Leben zu achten. Greilach ließ einen schwarzen Fleck auf eine weiße Leinwand projizieren und forderte die Besucher auf, sich Gedanken zu machen, was sie dort sehen. Alle Antworten aus dem Publikum beschränkten sich auf eine Interpretation des Flecks, schenkten der weißen Fläche aber keine Beachtung. Aus Sicht des Bürgermeisters bezeichnend für den Alltag: "Jeder konzentriert sich auf den schwarzen Fleck - und das Gleiche geschieht in unserem Leben." Die dunklen Stellen würden den Geist beschäftigen und trüben, obwohl sie im Vergleich zu den Freuden sehr klein seien. "Richten Sie ihre Aufmerksamkeit mehr auf das gesamte weiße Papier und damit auf die Möglichkeiten und glücklichen Momente", riet Greilach den Besuchern.

Für harmonische Augenblicke sorgte anschließend die Trachtenkapelle Lichtenau, die den Neujahrsempfang mit mehreren Stücken gestaltete.