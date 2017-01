Lob und Wertschätzung

Lob und große Wertschätzung zollte er den für die Dorfgemeinschaft tätigen Einwohnern. Er gab auch den Dank der Stadt Bühl an die Ehrenamtlichen weiter, die durch ihren unentgeltlichen Einsatz der Stadt einiges an Kosten einsparen würden.

Im Einzelnen dankte Röll Klara Beuschel, Helene Herr, Karl Fauth, Gerhard Röll, Leo Seiler, Günter Gartner, Gotthard Seiler, Matthias Seiler, Gisela Lorenz, Patricia Meier, Martin Lorenz, Gerhard Seiler, Notburga und Werner Meier und Franz Friedmann für Blumen- und Beetpflege, Reinigungsarbeiten, kleinere Reparaturarbeiten, Elektroarbeiten, Pflege der Lourdesgrotte und Instandhaltung des Weges zur Lourdesgrotte. Dieter Braun stellte kostenlos für Bagger- und Pflasterarbeiten die Maschinen zur Verfügung.

Josef Droll wurde besonders gedankt. Mit seinen 86 Jahren spielt er immer noch beim Martinsumzug hoch zu Roß den St. Martin für die Kinder.

Anerkennung sprach der Ortsbeauftragte auch den Vorsitzenden der örtlichen Vereine und Gruppierungen für ihren Einsatz für die Dorfgemeinschaft, für die Mithilfe bei der städtischen Seniorenweihnachtsfeier sowie für die aktive Beteiligung bei Besprechungen aus. Eine besondere Ehrung wurde dem Geher Klaus Dietsche zuteil. Er hatte bei der Sportlerehrung der Stadt Bühl eine Ehrenurkunde erhalten. Seine größten Erfolge waren sechs erste Plätze, darunter der Gewinn der Europameisterschaft in Portugal mit der Männermannschaft M50 im 20-Kilometer-Straßengehen. Dazu kommen fünf zweite Plätze, vier dritte Plätze und fünf vierte Plätze bei verschiedenen Geher-Wettkämpfen in ganz Deutschland. Blumen und Präsente waren das äußere Zeichen des Dankes, die der Ortsbeauftragte Röll an die Geehrten überreichte.