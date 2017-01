Die Tore fallen wie am Fließband

Am Start waren 117 Mannschaften aus 46 Vereinen. Für die Planung, Organisation und den reibungslosen Ablauf des größten Jugendturniers der Region zeichnet seit vielen Jahren Erhard Reith als Garant des Erfolges verantwortlich.

Ab den D-Junioren wurde als Spielgerät ein altersgerechter Futsalball eingesetzt. Durch seine sprungreduzierte Eigenschaft können auch weniger technisch versierte Kinder und Jugendliche souveräner mit dem Ball umgehen. In Kombination mit der vereinseigenen Rundumbande erlebten die anwesenden Zuschauer phasenweise extremen Hochgeschwindigkeitsfußball ohne Unterbrechungen.

Mit mehr als vier Toren pro Spiel steht der Michael-Seiler-Cup an der Spitze der inoffiziellen Trefferhitliste, teilte VfB- Jugendleiter Oliver Droll mit. Auch für das leibliche Wohl sei wieder bestens gesorgt gewesen. So galt der Dank des Jugendleiters bei den Siegerehrungen auch den "helfenden Elfen", die für die Bewirtung verantwortlich zeichneten. Die Siegerehrung der Bambini fand in besonderem Licht statt. Erhard Reith reaktivierte dazu eine alte Lichtkanone, so dass die Kinder bei abgedunkelter Halle im Scheinwerferlicht unter Beifall einlaufen konnten.

