Optimismus als Wegbegleiter der Innovation

Bühl - Mit einem Blick zurück und den Autor Wolfgang Kownatka zitierend, leitete Oberbürgermeister Hubert Schnurr gestern Abend im bestens besetzten Bürgerhaus Neuer Markt seine Neujahrsansprache ein: "Nur wenn man in die Vergangenheit zurückblickt und die Gegenwart bewusst wahrnimmt, kann man die Zukunft mit Spannung erwarten."

Und an Spannungen, Gewalt und Terror war das Jahr 2016 nicht arm: Schnurr rief stellvertretend die politische Entwicklung in den USA, in der Türkei oder islamistische Terroranschläge in Erinnerung und leitete daraus als Handlungsmuster ab: "Politische Entwicklungen stimmen nachdenklich. Wir müssen uns wieder bewusstmachen, dass unsere freiheitliche demokratische Grundordnung keine Selbstverständlichkeit ist."

Auch in der Stadt sei nicht alles erfreulich verlaufen. Der OB sprach die Schließung der Geburtshilfe im Bühler Krankenhaus an, die Verlagerung des Logistik-Zentrums der Firma UHU von Vimbuch nach Greffern oder - ganz aktuell - die Ankündigung des Möbelherstellers USM, bis Ende 2018 die Endmontage in Leipzig vorzunehmen. Diese für Bühl "leidvolle Konzernentscheidung" könne keine Kommune beeinflussen. Nach "zwei unruhigen Nächten" sei er zu der Erkenntnis gelangt: "Jammern hilft nicht. Wir müssen stattdessen zielsicher und optimistisch nach vorne schauen, weil Optimismus der Wegbegleiter der Innovation ist."

Und dazu bestehe begründeter Anlass, denn: "Wir haben gemeinsam viel gemeistert, noch mehr bewegt, und es wurden wichtige Weichen für die Zukunftsentwicklung gestellt." Beispielhaft nannte er die interkommunale Breitbandinitiative, das Pilotprojekt kostenloses WLAN in der Innenstadt, die Vorbereitung des städtebaulichen Wettbewerbs "Campus" als Kultur- und Bildungszentrum, die Realisierung von Modul 2 in Form eines Anbaus für die Aloys-Schreiber-Gemeinschaftsschule sowie die Konzeption eines Klimaschutzgesetztes, eines Sportentwicklungsplans oder zweier Mehrgenerationenhäuser in Weitenung beziehungsweise im kernstädtischen Kinder- und Familienzentrum.

Neue Wege bei der Wirtschaftsförderung

Strategische Ziele und Projekte wurden bei zwei Klausurtagungen entwickelt. Bei diesem Prozess mit dem Arbeitstitel "Bühl 2025" seien 67 Projekte identifiziert worden. 34 davon seien im Haushalt 2017 finanziert, 33 weitere würden sukzessive in den kommenden Jahren umgesetzt.

Im Bereich Wirtschaftsförderung kündigte Schnurr "neue Wege" an, unter anderem mit einer Modernisierung des Marketings, "um die Vorzüge unserer Stadt deutlicher in den Vordergrund zu stellen".

Gute Nachrichten gab es an der Haushaltsfront: Bei einem Ergebnisetat von aktuell 67,5 Millionen Euro kündigte Schnurr Folgehaushalte bis mindestens 2020 ohne Kreditraufnahmen an, obwohl mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses West in Balzhofen und der Sanierung von Bachschlossschule und -halle größere Investitionen anstünden.

Auch auf dem Wohnungsmarkt herrscht Druck im Kessel. 2016 brachte einen Zuwachs von 160 Neubürgern. Macht aktuell eine Einwohnerzahl von 29 500, was Schnurr zu der Prognose veranlasste: "Die Zahl 30 000 rückt deutlich näher." Diese Annahme dränge sich mit der Ausweitung der Wohngebiete Kirchgassgraben und von Boschbühn/Zielenweg (Eisental) geradezu auf. Sozialer Wohnungsbau würde zudem in der Bergermühle und in der Klotzbergstraße realisiert. Im privaten Wohnbau wurden zwischen 2014 und 2016 insgesamt 156 Wohnungen gebaut beziehungsweise genehmigt.

Robust gestaltet sich nach wie vor der Arbeitsmarkt bei rund 19 000 Beschäftigten und einer Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent, was Vollbeschäftigung bedeute. Viele Firmen in Bühl verzeichneten Wachstumssteigerungen von zehn Prozent und mehr.

Seinen 800 Neujahrsgästen rief Hubert Schnurr deshalb zum Abschluss freudig zu: "Wir können optimistisch in die Zukunft blicken. 2017 wird ein interessantes und spannendes Jahr!"