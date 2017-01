Nach Mauerfall jetzt die Wende Von Gerold Hammes Bühl - Sie war der kommunalpolitische Aufreger der Jahre 2014/15: die Villa Lörch. Am 19. März 2014 machte der Gemeinderat mit einer Änderung des Bebauungsplans Herbert-Odenheimer-Straße/Bahnhof den Weg frei für eine Bebauung des Geländes. Ein Investor, der früher als promovierter Physiker in der Kraftwerkbranche tätig war und in der Schweiz seinen Ruhestand verbringt, hatte das 3 400 Quadratmeter große Areal 2013 gekauft und wollte nach dem Abbruch von mehreren Nebengebäuden ein Museum für seine private Glaskunstsammlung errichten. Daraus wurde bekanntlich nichts. Kurz vor Weihnachten übernahmen zwei Bühler Unternehmer die Immobilie (wir berichteten). Auf dem Gelände der ehemaligen Schnapsfabrik Otto Lörch wollte der vorherige, aus Karlsruhe stammende Eigentümer neben dem Museumsbau außerdem ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus und einen Gewerbebau realisieren. Oberbürgermeister Hubert Schnurr spricht in der Sitzung am 19. März von einer "kulturellen Bereicherung". Der Kontakt zu dem Investor war über einen Bühler Architekten eher zufällig zustande gekommen. Hintergrund Die Gemeinderatsfraktionen begrüßen die Pläne, sprechen sich aber für einen Erhalt der sogenannten Lörch-Villa in der Eisenbahnstraße aus. OB Schnurr verweist jedoch darauf, dass diese aus der Denkmalschutzliste gestrichen worden sei. Grund war eine Dacherneuerung im Jahr 1993, obwohl diese nach Auskunft des Zimmerermeisters originalgetreu rekonstruiert worden sei. Damit gibt es zunächst einmal keine rechtliche Grundlage, um das Haus vor einem Abbruch zu bewahren. Der Historische Verein Bühl riecht frühzeitig den Braten und befürchtet die "Zerstörung eines intakten Ensembles mit einer für Bühl typischen Bauhistorie" und mithin "ein "städtebauliches Desaster". Vorsitzender Siegfried Eith kündigt an, "alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um einen Abbruch zu verhindern". Ende April besichtigt der Leiter des Referats Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Karlsruhe, Johannes Wilhelm, die Villa. Er kommt zu dem Ergebnis, dass eine nachträgliche Herstellung der Schutzwürdigkeit des spätklassizistischen Gebäudes nicht möglich sei. Oberbürgermeister Hubert Schnurr setzt nun auf die Verhandlungskarte. Er möchte den Bauherrn zu einem Gespräch ins Rathaus bitten, um ihn von der Sinnhaftigkeit des Villa-Erhalts zu überzeugen. Zumindest die Fassade sollte stehen bleiben. Doch der Physiker legt auf ein Gespräch keinen Wert. Im August 2014 muss der OB eingestehen: "Es herrscht Funkstille." Die Villa ist längst zu einem Politikum ersten Ranges geworden. In Leserbriefen wird die Frage gestellt, weshalb die Stadt nicht von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht hat. Parallelen zu der früheren, ebenfalls repräsentativen Speierer-Villa (Burg-Windeck-Straße), der Villa Konrad (Friedrichstraße) oder zum Gasthaus "Ochsen" (Schwanenstraße), die ebenfalls aus dem Stadtbild verschwunden sind, werden gezogen. Der Historische Verein wirft der Stadtverwaltung "komplettes Versagen" vor und fordert den Gemeinderat öffentlich auf, einer Bebauungsplanänderung als Satzung nicht zuzustimmen und stattdessen eine Veränderungssperre und eine Erhaltungssatzung zu erlassen. Am 3. September geht im Rathaus ein Abbruchantrag des Bauherrn ein. Dieser sieht jedoch lediglich die Entfernung des sogenannten ehemaligen Forum-Gebäudes und von zwei Nebengebäuden vor. Dies gilt als unproblematisch. Im Stadtplanungsamt atmet man tief durch: "Für uns bleibt damit die Villa stehen", heißt es. Im November 2014 rückt der Abbruchbagger an und macht die Nebengebäude platt. Für Irritationen sorgt der Umstand, dass die Stadtverwaltung auch die Genehmigung für den Abbruch eines Villen-Anbaus erteilt hat. Der Historische Verein sieht den "Bürgerwillen grob missachtet", spricht von einer "Verletzung der Gefühle der Bühler Bürger". Er fordert die Verwaltung auf, die Abbrucharbeiten umgehend einstellen zu lassen. In der Gemeinderatssitzung am 12. November verschaffen sich die Sprecher aller Fraktionen ihrem Unmut darüber Luft, hiervon nicht unterrichtet worden zu sein. Man befürchtet eine "Salamitaktik". Jan Rassek (FDP) kündigt schon mal an: "Das gibt noch Ärger." Margret Burget-Behm (CDU) spricht von einem "Scherbenhaufen". "Drahtzieher, Krakeeler und Brandstifter" Anfang Dezember wird bekannt, dass der Rentner aus der Schweiz bereits am 16. Mai den OB informiert habe, dass er die Lust an seinen Bauplänen in Bühl komplett verloren habe. Der OB bestätigt den Eingang einer entsprechenden Mail. Er habe den Inhalt des Schreibens aber für sich behalten, weil er sich einen Rückzug des Bauherrn "nicht vorstellen" konnte. Dieser hatte sich im Oktober in einem Schreiben an einen Bühler Bürger bitter darüber beklagt, dass er von der Stadtverwaltung "gelinkt" worden sei. Er sprach von einer "angezettelten Revolte" und von "aufgebrachten Krakeelern". Er fühlt sich als Opfer von "Drahtziehern und Brandstiftern". Ihm habe man bei Gesprächen seitens der Verwaltung stets versichert, dass die Villa freie Dispositionsmasse sei, weil nicht denkmalgeschützt. Nun werde er eben in der Schweiz bauen: "Unser Traum, wieder nach Deutschland zurückzukehren, ist geplatzt!" Aber er kehrt doch zurück - und zwar am 8. Dezember. Bei der unteren Baurechtsbehörde der Stadt gibt er persönlich einen Abbruchantrag für die Lörch-Villa ab. Am 17. Dezember 2014 beschließt der Gemeinderat bei fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung aus der CDU-Fraktion die Aufstellung eine Erhaltungssatzung für die westliche Eisenbahnstraße. Margret Burget-Behm spricht von einer "Farce". Bereits im April war die Mauer zwischen dem Lörch-Gelände und der Netter-Realschule gefallen. Sie stand auf städtischer Gemarkung und hätte bei Sturmböen eine latente Gefahrenquelle dargestellt. Die Stadt beteiligt sich an den Abbruchkosten mit 3000 Euro. Die Rede ist vom "Bühler Mauerfall". Im Juni 2015 wird das Gelände eingezäunt. Über Jahre hinweg wird als "Strafaktion" des Physikers eine Brachlandschaft befürchtet, weil er nicht gewillt sei, das Gelände zu verkaufen. Dezember 2016: Zwei Bühler Unternehmer machen sich auf den Weg nach Konstanz, um sich mit dem Glaskunst-Sammler zu treffen und ihr Kaufinteresse zu bekunden. Nach zwei Tagen ist man handelseinig. Der Immobilienwechsel wird noch im alten Jahr notariell beglaubigt.

