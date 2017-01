Narrengaudi auf dem Trottenplatz

Die Hexenmusik, Hexenkids und der Hexentanz stehen bereits in den Startlöchern, um nach etlichen Proben ihr Können auf den Bühnen unter Beweis zu stellen. Die Hexenmusik wird ihre Generalprobe bei den Bläch Forest Guggis in Achern haben, bevor sie nach ihrem Auftritt in Selbach dem Publikum in Eisental und der näheren Umgebung richtig einheizen dürfen.

Der erste Höhepunkt wird am 17. Februar die umgestaltete Stroßefasnet rund um die Schartenberghalle sein. Zum ersten Mal wird der Narrenbaum am Trottenplatz vor dem DORV-Zentrum aufgestellt, kündigen die Schartenberghexen an. Unter dem Namen "Eisedaler Narren-Gaudi" wird den närrischen Besuchern anschließend gemeinsam mit den örtlichen Vereinen ein buntes Programm geboten. Auch die Hexenkids und der Hexentanz präsentieren ihre neuen Choreographien. Neben Tänzen und Guggis in der Festhalle heizt DJ Smile ein.

Ab dem 27. Januar werden die Schartenberghexen wieder jedes Wochenende von der Schweizer Grenze bis nach Malsch unterwegs sein und bei verschiedenen Abendveranstaltungen und acht Umzügen ihr Unwesen treiben. Am Schmutzigen Donnerstag heißt es wieder: "Geweckt werden von den Schartenberghexen, rein ins Hemdglunkerle und mit Kindergarten und Schule das Dorf unsicher machen". Der Hexenball am 24. Februar in der Schartenberghalle steht dieses Jahr unter dem Motto "African Safari". Am 28. Februar ist mit der Hexenverbrennung der ganze Spuk wieder vorbei.