Gestern besungen, morgen verheizt

Von Nina Ernst Bühl - Nur wenige Tage war es den Heiligen Drei Königen vergönnt, ihren Platz an den Krippen in den Wohnzimmern der Familien zu besetzen. Langsam werden nun die kleinen Figuren wieder fürsorglich eingepackt, die Christbaumkugeln abgehängt und die heruntergefallenen Tannennadeln weggesaugt. Und der Christbaum selbst? Der wird weitergenutzt - und zwar in Form von Energie! 5 - 1600 - 25 - 160 - 720 - 1: Jede Zahl hat ihre Bedeutung im Energiegewinnungsprozess der ausgedienten Nadelbäume, der von der Firma Umweltpartner Vogel in Vimbuch mit vollzogen wird. 5: Gerade erst wurde der Entsorgungsvertrag des Unternehmens um weitere fünf Jahre verlängert. "Erst später haben wir erfahren, dass Leute beim Landratsamt Sturm gelaufen sind, damit wir unsere Arbeit auf dieser Anlage fortsetzen können", freut sich Franz Vogel, Geschäftsführer des Kompostierbetriebs, über das Vertrauen seiner Kundschaft. Somit haben die Anwohner von Bühl und Umgebung auch in Zukunft die Möglichkeit, die nadeligen Weihnachts-Überbleibsel nicht weit entfernt von der eigenen Haustür abliefern zu können. 1600: Und diese Möglichkeit wird gern genutzt. Mit rund 1600 Ex-Weihnachtsbäumen rechnet der Betrieb auch in diesem Jahr. Die ersten gingen bereits zwei Tage nach dem Fest ein. "Die sind von denen, die gleich nach den Feiertagen in Urlaub fliegen", meint Vogel schmunzelnd. Die Vimbucher Sondbachschlorbe-Guggis sammelten vergangenes Wochenende Bäume in ihrem Ortsteil ein und setzten den ersten großen Haufen auf das Vogel-Gelände. Strom für eine Person für ein ganzes Jahr Der Mittelbadischen Entsorgungs- und Recyclingsbetrieb (MERB) aus Achern legte gestern drauf: Er räumte Bühl und die Stadtteile mit seinen Pressfahrzeugen frei von nackten Christbäumen, die noch am Donnerstag etliche Straßen und Sammelstellen säumten. Ungefähr zehn Prozent der angelieferten Bäume werden von ihren Besitzern persönlich auf dem letzten Weg begleitet. "Einige bringen sie schon klein gemacht zu uns", weiß Vogel-Mitarbeiterin Andrea Schlien. Franz Vogel meint, einen Trend zurück zur Tradition zu erkennen: "Vor vier bis fünf Jahren kamen weniger Bäume bei uns an." 25: 1600 Bäume entsprechen einem Gewicht von rund 25 Tonnen - wohlgemerkt ohne Lametta und Lichterketten. Damit nichts die Maschinen beim Verarbeitungsprozess stört, wird jeder Baum gründlich untersucht und wenn nötig vom Schmuck befreit. Aber der Geschäftsführer ist voll des Lobes: "Unsere Kunden bringen die Bäume jetzt sehr sauber vorbei. Vor einigen Jahren hat man jedoch immer mal wieder ganze Lichterketten entfernen müssen." "Und sogar Ständer!", fügt Mitarbeiter Thomas Schlien mit großen Augen und erhobenem Finger hinzu. 160: Die Rechnung ist einfach. Zirka zehn Bäume passen in die Schaufel des Radladers, mit dem das Gut in den Häcksler geladen wird; 1600 Bäume müssen versorgt werden. Das bedeutet für Uwe Wohlgemuth rund 160 Mal Schaufel absenken, Bäume packen, Schaufel hochfahren, Radlader drehen, wenige Meter zur Zerkleinerungs-Maschine zurücklegen, Schaufel wieder absenken, Bäume fallenlassen und einen Knopf drücken. 720: Mit dem Knopf wird der 720 PS starke Häcksler in Gang gesetzt - und es wird laut auf dem Hof des Betriebs. Kaum ist der Häcksler gefüllt ist er aber auch schon wieder leer. Denn es dauert keine Minute, bis aus dem Haufen von Bäumen über ein Förderband ein Haufen an Häckselgut in Korngröße entsteht. Wurde das Kleinzeug früher noch zu Kompost verarbeitet, habe sich die Technik so weit verbessert dass nicht mehr ausgesiebt werden müsse, erklärt Vogel. Die geschredderten Christbäume wandern am Montag komplett ins Biomasseheizkraftwerk im Baden-Airpark und werden dort zu Energie. 1: Wenn die Rechnung des Kompostierbetriebs aufgeht, kann mit der erzeugten Energie ein Ein-Personen-Haushalt rund ein Jahr lang mit Strom versorgt werden. Wobei mit den jetzt gelieferten Bäumen das Ende nicht erreicht sei. Lachend erzählt Vogel: "Im vergangenen Jahr wurde der letzte Weihnachtsbaum im September gebracht." Genadelt hat der allerdings nicht mehr.

