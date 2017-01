"Mit das Schönste, was ich bisher erlebt habe"

BT: Frau Schuchter, welchen Stellenwert in Ihrem Leben hat für Sie der Wahlabend am 22. Mai 2016?

Sonja Schuchter: Der Wahlabend wird unvergessen bleiben: mein Jubel, als das Ergebnis bekanntgegeben wurde, meine Freude, mein Wunschziel erreicht zu haben, meine Dankbarkeit gegenüber den Wählerinnen und Wählern sowie das unglaubliche Aufgebot der Sasbachwaldener, die mir gratuliert haben. Für mich und meine Familie war es mit das Schönste, was wir bisher erlebt haben.

BT: War die Sorge, nicht gewählt zu werden, eigentlich groß?

Schuchter: Es war für mich klar: Wenn ich antrete, möchte ich auch gewinnen. Durch meine Qualifikationen rechnete ich mir Chancen aus. Da ich sowohl meinen Beruf als auch meine Ehrenämter als Stadtrat und Ortsvorsteherin sehr gerne ausgeübt habe, wäre eine Niederlage zwar eine Enttäuschung, allerdings beruflich gut zu ertragen gewesen.

BT: Was hätten Sie gemacht?

Schuchter: Hätte ich die Wahl nicht gewonnen, hätte ich meine berufliche Zukunft in Bühl gesehen, dort Vollzeit gearbeitet und zeitnah als Ortsvorsteherin aufgehört. Meine politische Arbeit als Stadträtin hätte ich weitergeführt. So hatte ich es schon vor der Kommunalwahl 2014 geplant. Dank der Überzeugungsarbeit einiger Ortschaftsräte habe ich mich damals für eine weitere Kandidatur entschieden und damit zunächst auf eine Vollzeit-Stelle in Bühl verzichtet.

BT: Einige Ihrer Mitbewerber um den Bürgermeisterposten wohnen in Sasbachwalden. Gibt es Kontakte?

Schuchter: Dirk Dufner und Roland Fischer haben mir am Wahlabend gratuliert, was die menschliche Größe der beiden Mitbewerber zum Ausdruck bringt. Roland Fischer ist Mitglied des Gemeinderats, so dass ich in dauerndem Kontakt mit ihm stehe. Wir pflegen einen freundlichen, offenen und respektvollen Umgang. Mit Dirk Dufner stehe ich über die Interessengemeinschaft Einzelhandel in gutem Kontakt. Unser Verhältnis ist ebenfalls sehr entspannt. Mit Monika Lang hatte ich seit der Wahl keinen Kontakt.

BT: Nach einer gewonnenen Wahl gibt es nicht nur Unterstützer, sondern auch Skeptiker.

Schuchter: Mein Ergebnis im ersten Wahlgang war besonders wichtig, vor allem, da es aufgrund des Bewerberfeldes nicht unbedingt zu erwarten war. Ich hatte deshalb nie das Gefühl, dass meine Person infrage gestellt wurde. Die Bürger sind sehr offen, aber auch gespannt, wie ich Sasbachwalden in die Zukunft führe. Wirkliche Skeptiker haben sich bisher nicht geoutet. Dies wird erst dann der Fall sein, wenn ich den Erwartungen nicht entspreche. Deshalb werde ich mich mit meinem ganzen Wissen und Können für Sasbachwalden engagieren.

BT: Was können Sie aus der Stadtverwaltung in Bühl in der Gemeindeverwaltung einbringen?

Schuchter: Das ist doch einiges: den Anspruch der Bürger an eine zukunftsorientierte Verwaltung sowie den Anspruch, mit den Stärken einer Kommune zu punkten und Werbestrategien auszuloten. Persönlich sind es meine Erfahrungen in Führungspositionen, Fachkompetenz, Entscheidungsfreude und Verantwortungsbereitschaft. Den Feinschliff erhielt ich durch meinen Einsatz in der Organisationsentwicklung. Dort konnte ich das Erarbeiten von Vorschlägen zur Kosteneinsparung durch einen Unternehmensberater umsetzen. Für Sasbachwalden ist dies das beste Rüstzeug, um unsere Verwaltung mit der bestmöglichen Effizienz aufzustellen.

BT: Sie verfolgen ja sicher, was in Mösbach passiert, Sie wohnen ja noch dort. Ihr Weggang aus Mösbach war nicht ganz geräuschlos. Ist das abgehakt?

Schuchter: Aufgrund der unzähligen Glückwünsche und Geschenke, die ich zu meiner Wahl als Bürgermeisterin erhalten habe, weiß ich, dass die Bevölkerung für meine Entscheidung volles Verständnis hatte. Wichtig war, was ich in all den Jahren geleistet habe. Zusätzlich hatte ich das große Glück, dass ich Mösbach über eine Redakteurin des SWR-Fernsehens zu einem 30-minütigen Film zum Kirschblütenzauber verhelfen konnte - unbezahlbare Werbung für Mösbach.

BT: Was soll Sasbachwalden bei gutem Verlauf im Jahr 2024, zum Ende Ihrer Amtszeit, haben, was es heute noch nicht hat?

Schuchter: Auf jeden Fall einen soliden Haushalt, der Spielraum für neue Projekte zulässt, eine funktionierende Dorfmitte und ausreichenden Parkraum in der Talstraße, mindestens ein weiteres Wellness-Hotel mit Hallenbad, den Anima-Tierpark, zusätzliche Baugebiete und steigende Einwohnerzahlen.

BT: Und was soll 2024 in Sasbachwalden der Vergangenheit angehören?

Schuchter: Leerstände der früheren Kureinrichtungen, sanierungsbedürftige Straßen und stagnierende Übernachtungszahlen sowie die Abhängigkeit von Zuschüssen und Zuweisungen.