Freude über e rfolgreiche Jugendarbeit

So konnten wieder neue Jungmusiker gewonnen werden und nach dem Zusammenschluss der Jugendkapelle mit Bühlertal und Altschweier durfte man sich bereits über mehrere Auftritte mit guter Qualität freuen. Hier gebühre der Dirigentin Katherine Flynn-Hartmann großen Dank.

Schon seit längerem beschäftige die Vorstandsmitglieder die Umstrukturierung der Aufgabenbereiche. Hier erging seine Bitte an alle mitzuhelfen, damit das Arbeitsaufkommen auf mehrere Schultern verteilt werden könne. Noch kein Ergebnis konnte der Vorsitzende im Zusammenhang mit der Beteiligung der Vereine an den Kosten für die Überlassung der Vereinsräume bekanntgeben. Hier sei der Verein mit drei Vertretern in einem Arbeitskreis präsent. Ebenso bedürfe es noch weiterer Gespräche wegen einer Anfrage des Fördervereins der Schartenbergschule zur Einrichtung einer Bläserklasse.

Von einem ereignisreichen Jahr der Jugendkapelle berichtete Niclas Blum. Es standen neun Auftritte auf dem Programm. Bei einem Jugendwerbetag konnten neun Musiker gewonnen werden, so dass sich derzeit 30 Jugendliche in Ausbildung befänden. Schriftführer Uli Borowski erwähnte 15 Auftritte und 52 Proben. Weiterhin waren die Aktiven bei zwei Altpapiersammlungen und verschiedenen Festivitäten gefordert.

"Finanziell kommen wir noch über die Runden", so Bertold Feist in seinem Kassenbericht. Er machte keinen Hehl daraus, dass der bescheidene Gewinn dem guten Ergebnis von zwei Altpapiersammlungen zu verdanken sei, zumal auch die Kosten für die Beschaffung von Instrumenten und die Jugendausbildung nicht unerheblich seien. Eine einwandfreie Verwaltung der Finanzen bescheinigte Wolfgang Strack. Als Fan der Affentaler Musikanten bekannte sich die stellvertretende Ortsvorsteherin Petra Zeller bei ihrem Dank für die vielfältigen Aktivitäten des Vereins. Dem stellvertretenden Vorsitzenden Jürgen Metzger oblag es, neben dem Dank an den Dirigenten Marc Noetzel und die Vizedirigenten Alexander Ziola und Andreas Vögele, einen besseren Probenbesuch anzumahnen. Trotzdem schaffte Thomas Dresel ohne Fehlprobe den Spitzenplatz bei der Anwesenheit, gefolgt von Harald Meier, Niclas Blum und Nico Rettig mit jeweils zwei Fehlproben, den dritten Platz belegte Günther Straub.

Eine besondere Ehrung gab es für Bertold Feist. Nach 30 Jahren als Kassenverwalter gab er dieses Amt an Jochen Huber weiter. In dieser Zeit war Feist auch zehn Jahre Notenwart, 26 Jahre Ausbilder und 21 Jahre Jugendbeisitzer. "Du hast unser Geld zusammengehalten und mit Verstand ausgegeben", so der Vorsitzende. Sein umfangreiches Wissen wird Feist künftig als aktiver Beisitzer einbringen. Alle weiteren zur Neuwahl anstehenden Vorstandsmitglieder erhielten das uneingeschränkte Vertrauen der Versammlung.

Für seine Verdienste um die Blasmusik wurde Gerhard Meister, der in jungen Jahren bei der Musikkapelle in Neuweier aktiv war und zwischenzeitlich förderndes Mitglied in Eisental ist, zum Ehrenmitglied ernannt. Ebenfalls Ehrenmitglied wurden Josef Fritz und Theo Steurer, die nicht anwesend sein konnten.