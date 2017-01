Innovativer Unterricht dank schuleigener Tablets

Die Halbzeitbilanz war "live" im Unterricht des Profils Finanzmanagement zu Gast. Studienrätin Doreen Hagner erarbeitete mit ihrer Klasse gerade ökonomisches Know-how in einem Banken-Planspiel. Es lief auf den Tablets, mit denen sich die Schüler auch Informationen über die aktuelle Entwicklung der Aktien auf ihre Screens holten.

Schulleiter Michael Lebfromm zeigte computergestützt die Entwicklung der digitalen Welt auf, vom Ur-PC bis zur Industrie 4.0. "Ihr als Schüler und wir als Schule müssen uns diesen Entwicklungen stellen", merkte Lebfromm zur Motivation an, am Projekt teilzunehmen. An der Halbzeitbilanz nahm auch Frank König, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bühl, teil. Diese kooperiert seit Jahrzehnten mit der HLA und unterstützt das Tablet-Projekt. König meinte: "Es geht hier darum, Fähigkeiten zu entwickeln, um fit zu sein, in einen aktuellen Beruf einzusteigen."

Studienrat Andreas Dorsner betreut das Tablet-Projekt an der HLA pädagogisch. "90 Prozent unserer Bühler Schüler äußern sich mit dem Projekt zufrieden. Im Durchschnitt aller teilnehmenden Schulen sind es 65 Prozent", berichtete er aus einer Evaluation der Universität Hamburg, die das Landesprojekt wissenschaftlich begleitet. Schüler lobten in der Halbzeitbilanz-Stunde der HLA: "Durch die Tablets wird die Zusammenarbeit in Gruppen einfacher. Es ist äußerst praktisch, dass wir die Arbeitsblätter auf die Tablets geladen bekommen. Mathematische Funktionen lassen sich einfach anschaulich auf den Tablets darstellen."

Wie intensiv die Bühler Schule digitale Geräte einsetzt, skizzierte Günter Krämer: 25 Accesspoints seien in der Schule verteilt, wodurch jeder überall mit dem Tablet WLAN-Zugang erhalte. Der Oberstudienrat, der das Projekt technisch betreut, informierte: Derzeit seien 180 schuleigene Tablets im Unterricht aller drei Profile des Wirtschaftsgymnasiums im Einsatz. Zwei der drei Jahrgangsstufen mit insgesamt sechs Klassen und die Lehrer seien damit schon ausgestattet. Fürs Schuljahr 2017/18 werde die HLA die neuen Eingangsklassen mit weiteren 70 Tablets ausstatten, so Krämer.

Die Sparkasse werde auch diesen dritten Tablet-Jahrgang mit 5000 Euro unterstützen, womit sich deren Fördersumme auf 15000 Euro erhöhe. Das Land steuert für die drei Projekt-Jahre insgesamt 45000 Euro bei. Über das HLA-Budget schießt der Landkreis Rastatt als Schulträger Mittel zu. Mit fünf Euro Monatsmiete beteiligen sich die Schüler an den Kosten der Tablets. Diese bleiben Eigentum der Schule, können von den Schülern fürs Lernen, aber auch privat genutzt werden.

Die Halbzeitbilanz nahm der Schulleiter zum Anlass, zusammen mit Frank König Anerkennungsurkunden für die erfolgreiche Teilnahme der HLA am Tablet-Projekt an die federführenden Lehrer zu überreichen. Die an der Präsentationsstunde beteiligten Klassensprecher Tim Oelze und Juliette Binz nahmen Gutscheinblöcke in Vertretung für die Schüler der Eingangsklassen entgegen.