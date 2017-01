Bühler Schlachthof wieder im Rennen

Bühl - Für den Offenburger Schlachthof läutet das Totenglöcklein. Der Betrieb schließt zwar erst Ende übernächsten Jahres, Andreas Bohnert hört trotzdem ganz genau auf die Zwischentöne aus der Ortenau. Der Geschäftsführer des Bühler Schlachthofs würde gern zumindest einen Teil der Ortenau-Schlachtungen in die Zwetschgenstadt holen. Jetzt könnte in dieses Vorhaben wieder Bewegung kommen. Ein etwaiger Neubau in Offenburg ist vom Tisch.

Wie mehrfach berichtet, hatte die Stadt Offenburg bereits 2015 angekündigt, dass der privatisierte Schlachthof aus seiner städtischen Immobilie ausziehen muss, weil ein benachbartes Areal zum Wohngebiet entwickelt werden soll. Schon damals streckte Bohnert die Fühler in die Ortenau aus. Im November desselben Jahres stellte die Landestierschutzbeauftrage Cornelie Jäger ein Gutachten vor, dass dem Bühler Schlachthof grundsätzlich das Potenzial für eine entsprechende Erweiterung attestierte.

Seitdem war es allerdings ruhig um einen möglichen Zusammenschluss geworden, weil sich im Nachbarlandkreis eine Initiative für einen Neubau in der Ortenau starkmachte. "Wir hatten das Gefühl, dass wir nur zweite Wahl sind", erklärt Bohnert, warum in dieser Phase weitere Gespräche der Beteiligten ausblieben.

Doch seit vergangener Woche haben sich die Vorzeichen geändert. Gerd Baumer, ehemaliger Grünen-Fraktionschef im Kreistag der Ortenau, verkündete im Namen der Neubau-Befürworter das Aus des Projekts. Grund sei eine Finanzierungslücke in Höhe von drei Millionen Euro. "Trotz intensiver Bemühungen durch die Interessensgruppe für das Projekt in den vergangenen zwei Jahren müssen die Initiatoren jetzt die Segel streichen", teilte Baumer mit.

In seinem Schreiben übte er auch Kritik am Landratsamt des Ortenaukreises, welches das Projekt "in keiner Phase aktiv unterstützt" habe. Das wollte Landrat Frank Scherer in dieser Form nicht stehenlassen. In einem offenen Brief verwies er auf zahlreiche Gespräche und Treffen zu dem Thema. Die Vertreter der Neubau-Initiative hätten es dagegen nicht geschafft, eine nachvollziehbare Bedarfsanalyse, ein Betreiberkonzept und eine Berechnung der Wirtschaftlichkeit vorzulegen. Diese seien Voraussetzung für eine finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand. Das Projekt sei letztlich daran gescheitert, "dass die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Landesförderung durch das Regierungspräsidium und damit auch für eine Förderung durch den Kreis nicht geschaffen werden konnten".

Während in der Ortenau der politische Streit tobt, hat Andreas Bohnert noch nicht zum Telefonhörer gegriffen. Das will er aber in den nächsten Tagen nachholen. Die Türen für einen Zusammenschluss mit dem Nachbarn stehen aus seiner Sicht nach wie vor offen. Allerdings müsste im Vorfeld geklärt werden, wie die Kosten für eine Erweiterung des Bühler Standorts verteilt würden. Die Zwetschgenstadt verzeichnet rund 20000 Schlachtungen pro Jahr. Bohnert geht davon aus, dass sich diese Zahl durch eine Fusion maximal verdoppeln könnte. In Offenburg werden mit 74000 zwar deutlich mehr Tiere im Jahr getötet und zerlegt, die meisten Stückzahlen verzeichnen aber Großkunden wie die Edeka. Diese würden sich nach Einschätzung Bohnerts andere Alternativen suchen. Den Bühler Schlachthof sieht er als Anlaufstelle für kleine Betriebe.

Für diese Zielgruppe könne das Unternehmen relativ problemlos seine Kapazitäten hochfahren. Zum einen müssten die Schlachtzeiten verlängert werden, zum anderen seien bauliche Maßnahmen bei den Kühlräumen und eventuell im Bereich der Anlieferung notwendig. Um die Details abzustimmen, hätten die Verantwortlichen zwar noch viel Zeit, Bohnert drängt trotzdem auf eine Grundsatzentscheidung in diesem Frühjahr. Das sei notwendig, um rechtzeitig Fördertöpfe für das Vorhaben anzapfen zu können.