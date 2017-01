"Kalinka" in imposanter Klangfülle

Die in der Ankündigung versprochene "russische Seele" in Töne zu fassen, gelang den Sängern ausgezeichnet, obwohl sie sich als "weißrussischen Chor" vorstellten und zwischen Weißrussland und den Kosakengebieten am Don gut tausend Kilometer liegen. Maxim Kowalew, musikalischer Leiter des seit 20 Jahren bestehenden Chors, ist ein in Danzig geborener Pole mit deutschstämmiger Mutter. In die Chormusik Russlands tauchte er durch Studien vor Ort und Mitwirken in Kosakenchören hörbar erfolgreich ein.

Selten konzertieren Kowalews Kosaken in der 14-köpfigen Großformation. Auch in Maria Hilf traten sie nur mit vier Tenören, einem Bariton, einem Bassbariton und einem Bass an. Das "Nur" darf man relativieren, denn die geschulten Stimmen vereinten sich zu imposanter Klangfülle, die vom deliziösen Piano bis zum prallen Fortissimo reichte. Tenor Viacheslav "Slava" Yeromin gab als Dirigent mit knappen Bewegungen die Einsätze und "winkte" den Rhythmus. Welch ein Bass! Dimitrij Belov begeisterte durch ein weit hinab reichendes Register, und: Seine Stimme besitzt auch in den tiefsten Tiefen fast metallisch klare Brillanz. Belov war es auch, der Werke und Komponisten deutsch ansagte.

Mit der Hymne "Großer Gott" leiteten die Kosaken klangprächtig ihren ersten Programmteil ein, der sich geistlicher Musik aus Ost (vor allem) und aus West widmete. Mit Belov als Vorsänger strotzten die "Seligpreisungen" vor Kraft. Schön funkelten die Harmonien in "Lobet den Namen des Herrn", und dessen "Halleluja" jubelte.

Schwellende Dynamik entfaltete das Septett in "Wir singen Dir, o Herr", einem Werk des "typisch russischen", aber vom italienischen Musikstil stark beeinflussten Komponisten Dmitri Bortnjanskis aus der Epoche der Klassik. Dessen bekanntes "Ich bete an die Macht der Liebe" krönte "Slava" Yeromin als Solist. Stimmlich ausdrucksstark gestaltete Bassbariton Vladimir Salodki das Solo in der "Klosterlegende". Im Ohrwurm "Abendglocken" überstrahlte der Solo-Tenor von Sergeij Malkin das "Grundgeläut" des Ensembles. Ein dichtes Stimmengeflecht wob das Ensemble in Bach-Gounods "Ave Maria".

Im zweiten Teil gesellte sich Bariton Nikolai Bykov mit fröhlichem Knopfharmonika-Spiel an die Seite des nun temperamentvollen Gesangs. Die Kosaken nahmen ihre Zuhörer mit, als "ein Kosak am Don spazierte", bezauberten mit "Eintönig klingt das Glöcklein", tischten übermütige Tanzlieder auf. Sie sangen - mit Grigorij Shulhas munterem Solotenor - humorgewürzt "Der Kapitän". Das "Wolgalied" aus Lehars "Zarewitsch" durfte nicht fehlen, Aliaksandr Lastouski berührte hier mit einem emotionellen Tenorsolo, zu dem sich Sergeji Malkin als Duett-Partner gesellte. Begeisterung: Die Zuhörer erhoben sich zum Schlussapplaus von den Bänken.