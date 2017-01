Sportler streifen den Blaumann über Bühl (red) - Der vor einem Jahr fusionierte Tennisclub Bühl errichtet für seine fast 400 Mitglieder ein neues Sanitärgebäude. Mit einem Richtfest feierten der Vorstand und der Bauausschuss des Clubs am Freitag die Fertigstellung des Rohbaus im Hägenich. In ihrem Richtspruch bedankten sich Reiner Schumacher und Jörg Riebold vom Bauausschuss bei Marc Trautmann von der Firma Eisenbiegler, Zimmerermeister Jürgen Seifried und der Architektin Heike Hochstuhl, die es ermöglicht hatten, dass ein großer Teil der Rohbauarbeiten als Eigenleistung ausgeführt werden konnte. Dadurch sei es gelungen, einen beträchtlichen Teil der Baukosten einzusparen, teilt der Tennisclub mit. Besonderes Lob zollte Riebold den vereinseigenen Helfern, die immer kurzfristig zur Stelle waren, wenn sie für Arbeitseinsätze gerufen wurden. Nur so sei es möglich gewesen, den Rohbau in kurzer Zeit und noch rechtzeitig vor dem Wintereinbruch fertigzustellen. Mit einem Becher Glühwein in der Hand konnten sich die anwesenden Clubmitglieder und Handwerker ein Bild davon machen, wie harmonisch sich der Erweiterungsbau mit seiner analogen Dachkonstruktion an das Clubhausgebäude anfügt. Beim anschließenden Zusammensitzen im Clubhaus ließ der Vorsitzende Detlef Wendorff in einer Diaschau die Bautätigkeiten seit der Fusion Revue passieren, vom Neubau zweier Tennisplätze über den Bau einer Doppelgarage als Geräteraum bis zum jetzigen Clubhaus-Erweiterungsbau. Schon im ersten Jahr nach der Fusion hatte der Club über 40 neue Mitglieder für sich gewinnen können. Nicht zuletzt deshalb wird ein neues und größeres Sanitärgebäude als Anbau an das bestehende Clubhaus benötigt. Die Maurerarbeiten wurden vom Bauausschuss und einigen Helfern in Eigenleistung erbracht. Auch Wasserinstallation, Verlegung der Heizung sowie Dämmung und Dacheindeckung erfolgen in Eigenarbeit.

