Kistenpacken im Grundbuchamt

Von Joachim Eiermann Bühl - Die ersten von insgesamt 1250 Kisten sind bereits gepackt. Ein gutes Drittel etwa. Wie in allen anderen Rathäusern landauf, landab wird auch das Bühler Grundbuchamt aufgelöst. "Am 15. März ist Schluss", erklärt Bühls letzter Grundbuchamtsleiter Wolfgang Schuchter mit nicht zu überhörendem Bedauern. Der Beamte steht inmitten einer raumfüllenden Rollregalanlage im Rathaus V. Die lückenlose Aufzeichnung aller Liegenschafts-Angelegenheiten seit mehr als 100 Jahren, erfasst in Einzelakten und zusätzlich in schweren, großen Bänden festgehalten, nimmt zig Registraturmeter in Anspruch. "Damit können wir alle Verträge und Bewilligungen bis zum 1.Januar 1900 zurückverfolgen", erklärt Schuchter. Schuchters Stellvertreter Thomas Luding berichtet, dass mit den Akten beispielsweise selbst in weit zurückliegender Zeit eingetragene Überfahrtsrechte sich bei Bedarf ermitteln lassen. Auch könne anhand der Dokumente nachvollzogen werden, wie sich die Grundstücksverhältnisse über Jahrzehnte entwickelt haben. Die Recherchen erforderten zwar einiges an Zeit, Mühe und auch Kenntnisse, die Ergebnisse können aber bei Grundstücksverkäufen von erheblicher Bedeutung sein. Auf dieses umfangreiche Archiv wird die Stadt jedoch schon bald keinen direkten, schnellen Zugriff mehr haben. In wenigen Wochen werden sämtliche Bühler Aufzeichnungen, die mehrere Generationen von Beamten erfasst hatten, im Grundbuchzentralarchiv des Landes Baden-Württemberg in Kornwestheim verwahrt. Dann kann nur noch das zentrale Grundbuchamt am Amtsgericht Achern im Bedarfsfall auf die Bestände zugreifen. Kornwestheim liefert auf Anforderung die Unterlagen über einen Pendelverkehr aus, der auch die zwölf anderen zentralen Grundbuchämter im Land bedient. In den Zuständigkeitsbereich des Amts in Achern fallen der Landkreis Rastatt, die Stadt Baden-Baden und der Ortenaukreis. Seit 2012 bearbeiten alle zentralen Grundbuchämter neu hinzukommende Vorgänge vollelektronisch. In der Zwetschgenstadt war der Schritt ins digitale Zeitalter bereits im Jahr 2002 erfolgt, das Bühler Grundbuchamt bildete einen Vorreiter in der Region. 93 Prozent der schätzungsweise 20000 Grundbuchakten und Grundbücher seien im eigenen Haus digital erfasst worden, erklärt Schuchter. Die elektronische Aufarbeitung der restlichen sieben Prozent werde nun in Stuttgart erfolgen. Da allerdings nur die wichtigsten Angaben digital gespeichert werden, müssten in besonderen Fällen für nähere Details weiterhin die Papierakten zurate gezogen werden. Bei den sieben Voll- und Teilzeitbeschäftigten des Bühler Grundbuchamts (in der Summe etwa 5,5 Personalstellen) macht sich Wehmut breit. Sie verlieren ihre vertraute Tätigkeit, die meisten wechseln in die Abteilung Grundstücksmanagement (Liegenschaften) oder in die Kämmerei. Schuchter selbst wird sich künftig ganz auf die Leitung der Tiefbauabteilung konzentrieren, die er seit Januar 2016 innehat. Zur künftigen Betreuung der Grundbucheinsicht (siehe "Zum Thema") genügt eine 0,2-Teilzeitstelle. Die Tätigkeit im Grundbuchamt ist, obgleich der Stadtverwaltung angegliedert, seit jeher eine Landesaufgabe, die jährlich mit etwa 125000 Euro von Stuttgart entschädigt wurde. Im Gegenzug nahm das Land in Bühl ein Mehrfaches an Gebühren ein. Auch damit ist nun Schluss, wenn die 1250 Pakete, gestapelt auf acht Paletten, die Stadt verlassen werden. In den letzten zwei Märzwochen wird ausschließlich gepackt.

