Wenn das Ehrenamt zur Last für den Geldbeutel wird

Etwa fünf Millionen Baden-Württemberger ab zehn Jahren engagieren sich ehrenamtlich. Sie helfen in Sportvereinen, der Freiwilligen Feuerwehr oder im Pflegeheim mit, und tun dies ohne Vergütung. Einer von ihnen war über Jahrzehnte Gregor Willner. Der 63-jährige Acherner war vor allem in der Obdachlosenhilfe engagiert. Seit eineinhalb Jahren kann er das allerdings nicht mehr machen: Willner braucht das knappe Geld für sich, um nicht selbst auf Hilfe angewiesen zu sein.

Willners ehrenamtliches Engagement für andere begann, als er 15 Jahre alt war. "Damals habe ich Nachhilfeunterricht gegeben", erzählt er. Dabei begegnete er nach eigener Aussage auch den Familien der Nachhilfeschüler, denen er ebenfalls bei Problemen half. So wurde der Stein des Helfens ins Rollen gebracht.

"Es entwickelte sich mit der Zeit so etwas wie ein Helfersyndrom", erklärt der 63-Jährige. Allmählich sei er an andere Helfer gelangt, über die er wiederum zu anderen Hilfsbedürftigen gekommen ist. Irgendwann bemerkten noch mehr, dass Willner einer ist, der anderen hilft, ohne selbst etwas dafür zu verlangen. "Es hat sich rumgesprochen", sagt er.

Damals arbeitete Willner als Architekt. Er hatte stets genügend Geld und die Hilfe habe er nicht sonderlich im Geldbeutel gespürt. "Ich habe auch mal einen Flüchtling bei mir zu Hause aufgenommen", sagt er.

In den vergangenen Jahren hat er zumeist Obdachlosen in Achern geholfen. Er war mit ihnen nach eigener Aussage auf Ämtern, hat Briefkorrespondenzen geregelt oder war mit ihnen im Supermarkt einkaufen. Auch hat er Kleidung gesammelt oder welche von seinem eigenen Geld gekauft. Teilweise war er sieben Tage die Woche unterwegs, um den Wohnungslosen zu helfen. "Das war wie ein Full-Time-Job", sagt Willner. Spritkosten oder eine kleine Aufwandsentschädigung habe er nie gesehen. Andere Kommunen zahlen Ehrenamtlichen zehn Euro die Stunde, erklärt Willner - nicht so in Achern.

Vor zehn Jahren verlor der gelernte Architekt dann seinen Job. Von da an war er selbst auf Hilfe angewiesen - er bekam Sozialhilfe. Dennoch engagierte er sich für die, die noch weniger hatten als er. Einen Großteil seines knappen Budgets steckte er in das Benzin für sein Auto, mit dem er Behördengänge, Einkäufe, Kleidersammlungen oder anderes organisierte. Bis vor eineinhalb Jahren ging das so. "Irgendwann habe ich aber genug gehabt", erzählt Willner. Die Belastung von 60 bis 80 Euro im Monat war ihm zu viel. Für den einen mag das zwar nach nicht viel klingen, für einen Hartz-IV-Empfänger ist es das aber.

Hilfe von der Stadt habe Willner bislang keine erhalten. Er ist "gefrustet" und "fassungslos" über das System. Es könne nicht sein, dass Leute helfen und aufgrund ihrer Hilfe selbst irgendwann auf die Unterstützung anderer angewiesen sind. Es ginge nicht nur ihm so. "Die Ehrenamtlichen sind völlig überlastet", weiß der Mann mit dem Helfersyndrom. Sein Wunsch ist es, dass auch sozial Schwache wie er die Möglichkeit bekommen sollen, zu helfen. "Unsere Arbeit muss honoriert werden", fordert Willner.

Acherns Oberbürgermeister Klaus Muttach kann die Kritik nicht ganz nachvollziehen. Konfrontiert mit Willners Situation sagte der OB, dass man sich jeden Fall immer auch einzeln anschauen müsste. Das Ehrenamt fördere die Stadt aber. Neben Ortsvorstehern oder Ortschaftsräten, die eine Entschädigung für ihre Arbeit erhalten, fördere man als Stadt etwa Sportvereine mit 40000 Euro jährlich. Außerdem dürften die Jugendlichen die Sporthallen zu 90 Prozent umsonst nutzen.

Generell sieht Muttach die Ehrenamtsstruktur in Achern positiv. Durch alle Altersstrukturen - etwa in der Freiwilligen Feuerwehr - engagierten sich die Acherner. Allein das Pflegeheim St. Franziskus habe rund 100 Ehrenamtliche. Der Oberbürgermeister stellte aber auch klar: "Ein Ehrenamt ist nichts für den Lebensunterhalt." Trotz der Enttäuschung hat Willner seine ehrenamtliche Tätigkeit wieder aufgenommen. Er hilft seit kurzem in der Fahrradwerkstatt, in der er zuvor als Ein-Euro-Jobber gearbeitet hatte, aus.