"Die Schanzen werden halt einfach immer größer"

Die Medaillen werden je nach den Wettkampferfolgen mit örtlichen Vereinen auf unterschiedlichen Ebenen, bis zur Teilnahme an Europameisterschaften vergeben. Einen Ehrenamtspreis erhalten alle erfolgreichen Sportler, die entweder in Bühlertal wohnen oder als Auswärtige in einem Verein in Bühlertal ihren Sport ausüben (siehe Kasten).

Die Jüngste unter den Preisträgern ist die erst acht Jahre alte Klara Bahrmann, die bei den baden-württembergischen BMX-Meisterschaften den ersten Platz belegte. Mit 71 Jahren ist der Tischtennisspieler Wulf Kaschka der älteste Sportler, der eine Medaille erhielt. Als Ehrengast erzählte der Skispringer und Goldmedaillengewinner der Olympischen Winterspiele 1994 sowie Weltmeister von 1999, Christof Duffner; auf launige Art und Weise aus seinem bewegten Sportlerleben.

Bevor Bürgermeister Hans-Peter Braun mit der Begrüßung der zahlreichen Vertreter aus Sport und öffentlichem Leben seine Ansprache eröffnete, übernahm die gemeinsame Jugendkapelle der Musikvereine Altschweier, Eisental und Bühlertal den Auftakt der Veranstaltung. Unter der Leitung von Katherine Flynn-Hartmann sollten später noch weitere, ausgezeichnet dargebotene musikalische Leckerbissen zu hören sein.

Das Ortsoberhaupt betonte, dass die Sportvereine in Bühlertal allen Generationen Gelegenheiten bieten, sich auf die unterschiedlichsten Arten sportlich oder mental zu betätigen. Daneben könnten besonders junge Menschen bei den Mannschaftssportarten Qualifikationen erwerben, die auch eine gute Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft außerhalb des Sports darstellen. Die Gemeinde werde auch weiterhin finanziell dazu beitragen, dass sich in den Reihen der Bühlertäler Sportvereine erfolgreiche Sportler entwickeln können, so Braun.

Berthold Horcher bedankte sich in seiner Funktion als Vorsitzender des Sportausschusses sowohl bei den vielen ehrenamtlichen Helfern in den Vereinen als auch bei den Eltern. Ohne deren große Unterstützung aller sportlichen Aktivitäten wären die daraus entstehenden Erfolge nicht möglich. Sein Kollege Rainer Fritz führte als Moderator durch die Ehrungen. Er sorgte, neben seinem allgemeinen Rückblick auf das Sportjahr 2016, mit seinen Fragen an einige geehrte Sportler zu den spezifischen Ausprägungen ihrer Sportart für einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Verlauf der Veranstaltung.

In seinem Gespräch mit Christof Duffner entlockte er dem sympathischen ehemaligen Olympiasieger und Weltmeister im Skispringen manche überraschende Erkenntnis. Dabei stellte der Schwarzwälder unter anderem aus seiner Sicht dar, dass man Skispringen als Kind oder Jugendlicher auf einem Hügel anfängt und dann halt die Schanzen nur immer größer werden - eigentlich ganz einfach. Sicher eine tolle Motivation für die jungen Sportler, die von ihm auch ihre Urkunden erhielten. Einen optischen Höhepunkt, der viel Beifall erhielt, bot daneben die Karatevorführung mit Musik des Budo Kai Bühlertal.

