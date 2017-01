Stadt schaltet einen Gang höher

Bühl - Im Altbau des Bühler Windeck-Gymnasiums werden ab sofort nur noch die dringendsten Reparaturen ausgeführt. Denn die Zeichen stehen auf Sanierung oder Neubau. Gemeinderat und Verwaltung drücken jetzt aufs Tempo. Voraussichtlich noch in diesem Jahr soll ein Architektenwettbewerb anlaufen, kündigte OB Hubert Schnurr an.

9,1 Millionen Euro wird die Stadt als Schulträger nach aktueller Kostenschätzung in (energetisch) zeitgemäße Klassenzimmer investieren müssen. Es ist die letzte große Etappe der Generalsanierung des Schulkomplexes. Zur Haushaltsberatung in der Verwaltungsausschusssitzung des Gemeinderats legte die Verwaltung eine Entwurfsänderung vor, die dem Projekt Priorität einräumt. Diese sieht Mittel von 20000 Euro für dieses Jahr und 150000 Euro in 2018 zur Durchführung des Wettbewerbs vor. Außerdem stehen noch 30000 Euro aus dem Budget des vergangenen Jahres zur Verfügung, erläuterte der OB zu Sitzungsbeginn.

Als das Thema nach etwa zwei Stunden Tagung und der Erörterung anderer Themen aufgerufen wurde, postulierte Walter Seifermann (GAL), dass das Gymnasium nicht länger "auf die lange Bank" geschoben werden dürfe, sei das Schulgebäude doch ein "alter Schuppen". Eine Formulierung, die OB Schnurr zur Klarstellung veranlasste: "Das Windeck-Gymnasium ist in keinem schlechten Zustand", es gehe dabei lediglich um dessen östlichen Teil, den Altbau.

"Brauchen wir überhaupt einen Wettbewerb?", fragte Hubert Oberle (CDU). Seiner Einschätzung nach komme eine Sanierung, bei der das Gebäude bis auf das Betongerüst entkernt werde, günstiger als ein Neubau. Außerdem: "Ein Abbruch kostet auch." Der OB erwiderte, dass die Anforderungen, die heute an den Zuschnitt von Klassenzimmern gestellt werden, ganz andere seien. Eine kompakte Bauweise trage zur Energieeinsparung bei. Schnurr: "Der Wettbewerb ist kein verlorenes Geld."

Oberle brachte außerdem ins Gespräch, das Neun-Millionen-Projekt "ein Stück weit vorzufinanzieren, denn das Geld werden wir nicht haben." Seine Rechnung: Die Stadt müsse angesichts günstiger Darlehenskonditionen nur niedrige Zinsen zahlen, spare aber mit einem sanierten (oder neuen) Gebäude in hohem Maße Energiekosten.

Karl Ehinger (FW) bezweifelte Oberles Einschätzung, dass eine Gebäudesanierung billiger als ein Neubau zu haben sei. In diesem Fall müsse der Unterricht während der Bauzeit in teuer angemieteten Containern erfolgen. Und "eine Sanierung bei laufendem Betrieb geht gar nicht", stellte Oswald Grißtede (SPD) fest. Der ehemalige Pädagoge sah nur zwei Möglichkeiten: "Entweder Containerlösung oder Neubau." Bei einem Neubau an anderer Stelle auf dem Schulgelände könne der Altbau noch bis zum Einzug genutzt werden, ergänzte der OB.

Ein Entscheidungskriterium könnte auch die staatliche Schulbauförderung werden. "Nach aktuellem Stand fördert das Land Baden-Württemberg nur Neubauten", ließ Klaus Dürk, Leiter des Fachbereichs Bildung - Kultur - Generationen, wissen. Allerdings sei eine Änderung im Gespräch, denn "der Städtetag macht Druck". Ob auch der Bund ein entsprechendes Programm auflegen könnte, darüber wollte Dürk keine Prognose abgeben.

Der Fachbereichsleiter äußerte außerdem: "Das Windeck-Gymnasium steht insgesamt gut da." Er verwies auf die in jüngerer Vergangenheit vorgenommenen Modernisierungen im naturwissenschaftlichen und musischen Bereich. Mensa sowie Verwaltungstrakt und Lehrerzimmer seien neu gebaut worden. "Das Gymnasium ist top", warnte auch Margret Burget-Behm (CDU) vor imageschädigenden Übertreibungen des Negativen. "Die paar Klassenzimmer machen das Gymnasium nicht aus."

Daniel Fritz (CDU) war der Ansicht, "in blinde Fensterscheiben oder eine Erweiterung des Putzraums sollten wir keinen Cent mehr investieren". Eine kaputte Tür zu erneuern, hielt Peter Hirn (SPD) indes für gerechtfertigt, nicht jedoch, einen Sonnenschutz zu erneuern: "Das wäre hirnverbrannt."