Breitbandausbau steht vor dem Startschuss Ottersweier (jo) - Der Infrastrukturausbau in Ottersweier erhält gleich zu Jahresbeginn einen kräftigen Schub. In seiner ersten Sitzung 2017 tütete der Gemeinderat die Erschließung des neuen Gewerbegebiets "Brandeichenfeld-Süd" und den ersten Bauabschnitt des Breitbandprojekts ein. Das Gremium vergab am Montagabend in öffentlicher Sitzung beide Bauaufträge mit einem Gesamtvolumen von 1,4 Millionen Euro. Der Auftrag zur Erschließung des vier Hektar neuen Gewerbegebiets ging an ein Bauunternehmen aus Gaggenau, das bei der Ausschreibung mit rund 975000 Euro am preisgünstigsten geboten hatte. Neun Firmen hatten sich um den Auftrag beworben. Erfreulich für die Gemeinde als Kostenträger: Das Angebot aus dem Murgtal lag deutlich unter der Kostenkalkulation von 1,12 Millionen Euro. Die Tiefbauarbeiten sollen im Februar beginnen und bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. Zum Auftakt steht die Erschließung des Kernbereichs parallel zur B3 auf der Agenda. Die Straße "Im Stühlinger" wird ausgebaut und über den bestehenden Wendehammer hinaus verlängert. Sie endet jedoch weiterhin als Sackgasse. Endpunkt ist die künftige Zufahrt zu Print Equipment. Die will zugleich mit dem Bau ihres zukünftigen Firmengebäudes beginnen. Der Breitbandausbau steht vor dem Startschuss. Im ersten Bauabschnitt haben rund 175 Grundstückseigentümer im nordwestlichen Bereich von Ottersweier die Gelegenheit, sich zu einem Pauschalpreis einen Glasfaseranschluss ins Gebäude legen zu lassen. Bürgermeister Jürgen Pfetzer kündigte in diesem Zusammenhang eine Informationsveranstaltung für 24. Januar an. Zunächst steht der Aufbau eines Backbone-Netzes im Fokus. In einem ersten Schritt sollen die Rohre von der Bühler Gemarkungsgrenze nahe der B3 neu bis zur Einmündung der Hubstraße in die Hauptstraße gezogen werden. Die Trasse verläuft vom Übergabepunkt in Nähe der Gasdruckregelstation in Hatzenweier (im Bühler Industriegebiet Süd ist der erste Schritt bereits getan) via westliche Eisenbahnstraße, Seebühlstraße, Am Notbach, Europastraße, Straßburgerstraße und Westerlostraße bis zum Landgraben. Alsdann wird ein Verteilernetz von der Güterstraße bis zur Asbachstraße errichtet und dabei auch ein südlicher Teilbereich Hatzenweiers einbezogen. Da bei einer Abfrage des Rathauses mehrere Gewerbetreibende ihren Bedarf angemeldet haben, sollen diese Straßenzüge unmittelbar nach Fertigstellung des Backbone-Netzes angeschlossen werden. Fünf Baufirmen hatten sich im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung um die Tiefbauarbeiten fürs Breitband beworben. Günstigste Bieterin war ein einheimischer Betrieb mit 415000 Euro. Hinzu kommen voraussichtlich 43000 Euro an Materialkosten für die Glasfaserverkabelung. Der Gemeinderat vergab den Auftrag vorbehaltlich einer Zuschussbewilligung seitens des Landes. Für Verteiler und Kabelschächte soll im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit noch ein gemeinsames Angebot beim Kabelhersteller eingeholt werden, hieß es weiter. Dem Breitbandprojekt Mittelbaden von Bühl, Lauf, Lichtenau, Ottersweier, Rheinmünster, Sasbach und Seebach hatten sich im Dezember auch der Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen und die Gemeinde Sasbachwalden angeschlossen. Der Gemeinderat Ottersweier stimmte deren Beitritt förmlich zu.

