Pläne aus der Schublade gezogen

Der Gemeinderat verabschiedete den Haushalt 2017 mit einem Gesamtvolumen von rund 21,6 Millionen Euro einstimmig am Montagabend. Für Baumaßnahmen sind dabei 3,1 Millionen Euro vorgesehen. Auf der Agenda steht mit der Rathauserweiterung eine Herzensangelegenheit von Bürgermeister Helmut Pautler. Das Gemeindeoberhaupt konnte seiner Freude darüber allerdings keinen Ausdruck verleihen. Er fehlte krankheitsbedingt, so dass sein Stellvertreter Dieter Brombacher die Sitzung leitete.

Kevin Christen vom Rechnungsamt stellte die Eckdaten des Haushalts und die größten Investitionsprojekte vor. Bereits vor 30 Jahren hatte die Gemeinde die ehemalige Klosterhofgaststätte und das angrenzende Ökonomiegebäude erworben, um Expansionsmöglichkeiten für die Verwaltung zu schaffen. Vor einigen Jahren wechselte auch das Turmgebäude am Eck zur Lindenbrunnenstraße in den Besitz der öffentlichen Hand. Bislang war das Großprojekt, das auf drei Millionen Euro geschätzt wird, nicht angegangen worden, weil der finanzielle Spielraum zu eng war. Jetzt drängt die Zeit. Damit die Gemeinde Landeszuschüsse in Höhe von bis zu 50 Prozent abgreifen kann, muss 2017 mit der Umsetzung begonnen werden. Im Haushalt ist deshalb eine erste Rate in Höhe von 250000 Euro eingestellt.

900000 Euro stehen für die Sanierung des Kindergartens Schwarzach bereit, die bereits 2016 begonnen hat und deren Gesamtkosten voraussichtlich bei rund 1,7 Millionen Euro liegen werden.

Der zweitgrößte Investitionsbatzen ist mit 600000 Euro für den Bau von Flüchtlingsunterkünften vorgesehen. Die Summe stand auch schon im Haushalt 2016 bereit, war aber nicht abgerufen worden. Im Oktober hatte Bürgermeister Pautler den Gemeinderat darüber informiert, dass Rheinmünster bislang 68 Flüchtlinge in der sogenannten Anschlussunterbringung aufgenommen habe. Im ersten Halbjahr 2017 würden weitere 30 Personen erwartet. Das Gremium sprach sich dafür aus, auf einem Areal in der Ringstraße in Greffern Container aufzustellen, in denen bis zu 32 Personen Platz finden können. Die Kosten dafür liegen voraussichtlich bei rund 394000 Euro.

Mehr als eine halbe Million Euro investiert Rheinmünster in den Bildungssektor. 300000 Euro fließen in den Umbau der ehemaligen Hauptschule Söllingen, wo nach den Sommerferien die Grundschulen Schwarzach und Stollhofen zusammengeführt werden sollen. 260000 Euro sind für Arbeiten an der Realschule in Schwarzach vorgesehen, wo unter anderem ein Lehrerzimmer-Anbau erfolgen soll.

Das Investitionsprogramm will die Gemeinde stemmen, ohne Kredite aufzunehmen. Damit bleibt der Kameralhaushalt schuldenfrei. Allerdings ist ein Griff ins Sparbuch notwendig. Rund 1,6 Millionen Euro sollen aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden, die damit Ende 2017 auf einen Stand von 1,2 Millionen Euro schrumpfen könnte. Rechnungsamtsmitarbeiter Christen geht aber von einem besseren Wert aus, da die Gewerbesteuer 2016 kräftiger gesprudelt sei als veranschlagt.