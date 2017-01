Kabarett, Poetry-Slam und Schlagerparodie

Comedy, Kleinkunst, Kabarett - viele Spielstätten werben um die Gunst des Publikums, manchmal zu viele, wie halbleere Säle und gelegentlich schleppende Nachfrage zeigen. Im Scherzheimer Hoftheater geht es anders herum: Wenige Tage nach Einsendeschluss der Bestellungen ist das Programm schon Ende Februar für ein ganzes Jahr im Voraus nahezu ausgebucht. Für Intendant Michael Bollinger, Freund beißender Pointen und scharfer Chilischoten, kein Wunder: "Das Hoftheater ist so sehr ein Unikum, dass man sein Flair auch ohne Programm liebt", wird Bollinger zitiert In diesen Tagen präsentiert das Hoftheater wieder sein Programm der nächsten zwölf Monate. Ob a cappella, Schlagerparodie, Poetry-Slam oder Pantomime, ob politisches Kabarett oder Gesellschaftskritik - alle 14 Tage steht an zwei Tagen ein neues Programm zur Auswahl, so dass insgesamt ab Mai 2017 bis Ende April 2018 viele Male im Jahr Leben herrscht im Hoftheater. Den Auftakt machen am 5. und 6. Mai Silvana und Thomas Prosperi als "Faltsch Wagoni". "Ladies first - Männer Förster" heißt das Programm und es geht um die Hauptkampflinie im ewigen Geschlechterkrieg zwischen Mann und Frau. Der Ausnahmepoet Lars Ruppel, frisch strahlender Stern am Poetry-Slam-Himmel, zerlegt am 19. und 20. Mai die deutsche Sprache, nimmt besonders die Redensarten aufs Korn und bringt Holla die Waldfee, den alten Schweden, den lieben Herrn Gesangverein und Herrn Specht bei Hempels unterm Sofa zusammen. Josef Brustmann, Bayer aus inniger Überzeugung, zeigt am 2. und 3. Juni in "Fuchstreff - nix für Hasenfüße", dass man, obwohl weiß-blau in der Wolle gefärbt, das Bild von Horst Seehofer nicht in den Herrgottswinkel stellen muss. Matthias Brodowy konstatiert beim Blick auf die Bundesrepublik eine "Gesellschaft mit beschränkter Haltung", was bei seinem komödiantischen Temperament nicht ohne heftige Hiebe und Stiche abgeht. Zu sehen ist er am 16. und 17. Juni. Anka Zink, die rheinische Schandschnauze, nimmt sich am 7. und 8. Juli der Realität im deutschen Zugverkehr an. "Leben in vollen Zügen" heißt das Programm und es wird sich zeigen, ob das pralle Leben in Zügen und auf Bahnhöfen die reine Freude ist Arnim Töpel, Klavierpoet und Frauenflüsterer mit kurpfälzischem Migrationshintergrund, zeigt am 21. und 22. Juli einmal mehr, wie man trotz sanft perlender Musik gewaltig gegen den Strich bürsten kann. Nach der Sommerpause, am 15. und 16. September, ist Zeit für Moritz Netenjakob. Der Bestsellerautor ("Mit Kant-Zitaten zum Orgasmus") leuchtet die treue Germanistenseele aus und konfrontiert sie mit aktuellen Mültikülti und türkischer Herzlichkeit. Die A-Cappella-Gruppe Vocal Recall zerlegt am 29. und 30. September Schlagerschmus und Herz-Schmerz-Seligkeit in ihre Einzelteile. Der Titel lautet "Ein Lärm, der Deinen Namen trägt". Es ist nicht sicher, ob Helene Fischer die Schirmherrschaft dafür übernimmt. Helge Thun und Ude Zepezauer, berühmt als "Helge und das Udo", präsentieren am 6. und 7. Oktober ein neues Programm dieser Erfolgserie. Der Titel ist schon programmatisch: "Läuft!". Versprochen werden wieder Improvisation, Spontanpoesie, herrlicher Nonsens und jede Menge Veralberungen des Kulturbetriebs. Die "Vier Urstimmen" aus Zürich wirbeln am 20. und 21. Oktober wieder über die Bühne. Sie zeigen eine quirlige Tanz- und Gesangsshow, geben Welthits neue, originelle Texte und verbergen auch ihre schweizerische Identität nicht, indem sie den biederen Tiefsinn unseres Nachbarvolkes aufs Korn nehmen. Michael Trischan, Sohn Attila und Johannes Dau kommen am 10. und 11. November mit einem Programm, das unter dem Titel "Sex am Sabbat" dem jüdischen Witz huldigt und zwar im Mix mit Klezmermusik, die jüdisches Temperament und Melancholie gleichermaßen ausdrückt, so die Ankündigung. Blömer und Tillack beweisen am 17. und 18. November mit ihrem "Kabarett mit Humor und Bewegung", dass Humor und Lachen weit über die sprachliche Vermittlung hinaus schon durch skurrile Abläufe, Überraschungen, enttäuschte Erwartungen und erwartete, nicht eintretende Enttäuschungen machbar sind. Jurist und Kabarettist Werner Koczwara zerlegt am 8. und 9. Dezember in "Einer flog über das Ordnungsamt" selbstverliebte Juristendenke und klärt, ob ein in der Außentür eingeklemmtes Knie sich bereits auf dem Weg zur Arbeit befand und somit die berufliche Unfallversicherung aufkommt.

