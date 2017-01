Stühlerücken im Bürgerhaus

Bühl - Nach neuem Internetauftritt und Programmheft Ende vergangenen Jahres macht sich die Stadt an die Aufgabe, auch das Gebäude und das Mobiliar des Bürgerhauses Neuer Markt aufzufrischen. Oberbürgermeister Hubert Schnurr kündigte im Rahmen der Haushaltsberatungen an, dass im Lauf des Jahres neue Stühle beschafft werden sollen. "Und wenn wir damit fertig sind, kommt das Parkett an die Reihe."

Die alten gepolsterten Stahlrohrstühle sind seit Sommer 1989 im Einsatz, seit der Eröffnung des Hauses. Der Verschleiß in 27 Jahren ist dem Mobiliar deutlich anzusehen. An einigen Exemplaren tritt bereits die Füllung unter dem aufgerissenen Polster hervor. Auch das Stoffmuster aus der Zeit, als der Bühler OB noch Ulrich Wendt hieß, hat kräftig Patina angesetzt.

150000 Euro stehen unter dem Posten "Beschaffungen" im neuen Haushaltsplan für das Bürgerhaus zur Verfügung. Die Notwendigkeit der Ausgabe zweifelte kein Stadtrat in der Sitzung des Verwaltungsausschusses an.

In den Vorjahren waren vor allem Verbesserungen am Gebäude vorgenommen worden. Klaus Dürk, Leiter des Fachbereichs Bildung - Kultur - Generationen, erinnerte an die Erneuerung des Glasdachs. Nun sei vorgesehen, in zwei Tranchen in neues Mobiliar zu investieren. "Danach machen wir uns sofort an die Sanierung des Parketts und des Bühnenbodens." Vorausgesetzt, die dann noch zur Verfügung stehenden Mittel geben das her.

Ludwig Löschner (GAL) fragte nach den Erwartungen der jüngst eingeleiteten Modernisierungsoffensive zur Außendarstellung des Hauses in Internet und Print. Dürk antwortete: "Wir haben noch einiges im Köcher und versprechen uns, dass die Besucherzahlen hochgefahren werden." 78000 waren es den Erläuterungen im Haushaltsplan zufolge im vergangenen Jahr. 2017 wird bei insgesamt 250 Veranstaltungen die Marke von 80000 Besuchern angepeilt, darunter auch Tagungsgäste.

Auf etwa 110000 Nutzer pro Jahr kommt die Mediathek. Karl Ehinger (FW) erkundigte sich, wie weit die Überlegung gediehen sei, eine Selbstverbuchungsanlage zu installieren. Dabei scannen die Nutzer die Medien, die sie ausleihen wollen, selbst, und auch die Rückgabe ist automatisiert. Dürk ließ wissen, dass die Investitionskosten bei etwa 150000 Euro liegen und die Umsetzung im Zusammenhang mit einer generellen konzeptionellen Veränderung geprüft werde. So sei geplant, die Mediathek strategisch neu auszurichten. "Der Trend geht weg von der reinen Ausleihbibliothek", erklärte Bürgermeister Wolfgang Jokerst auf Nachfrage und kündigte an, dem Gemeinderat in diesem Jahr ein neues Konzept vorzulegen.

Margret Burget-Behm (CDU) sprach mit der Bemerkung "Vielleicht habe ich das auch nur geträumt" an, dass es verwaltungsinterne Überlegungen gab, die geplante Mensa mit Küche für Realschule und Aloys-Schreiber-Gemeinschaftsschule in der Mediathek zu platzieren. So ungewöhnlich dies klingt, es war kein Traum. Die Pläne seien aus Kostengründen verworfen worden, gab Jokerst zu verstehen. Hinzu komme: Ein Koch- und Essensbetrieb innerhalb einer Bibliothek sei doch zu "geruchsintensiv".

Einen geeigneten Standort für die zentrale Mensa zu ermitteln, ist nunmehr Bestandteil des laufenden "Campus"- Architektenwettbewerbs. Die Teilnehmer sind dabei unter anderem aufgefordert, diese Frage städtebaulich zu untersuchen und Vorschläge zu erarbeiten (das BT berichtete).