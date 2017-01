Lösungen für Schulstandort suchen

Stefan Ursprung (FBV) mahnte eine "einvernehmliche, zukunftsweisende und für die Gemeinde machbare Lösung für den Schulstandort Bühlertal" an. Mit Blick auf die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen regte die FBV an, frühzeitig angebotene Immobilien auf die Verwendung als Sozialwohnungen hin zu prüfen und städtebauliche Instrumentarien auszuschöpfen. Wiederholt verlangte sie ein Konzept für die Nutzung der Funktionsgebäude des Bühlot-Bads. Die FBV spricht sich dafür aus, den Spielplatz beim Feuerwehrgerätehaus aufzugeben und in den umgestalteten Park beim Haus des Gastes zu integrieren. "Hierbei wäre es erfreulich, wenn sich in Zusammenarbeit mit dem Naturpark ein Naturlehrspielplatz gestalten lässt", so Ursprung. Ausdrücklich wies er auf die Notwendigkeit eines Parkkonzepts und einer sanitären Versorgung beim Gertelbachparkplatz hin. Im Zusammenhang mit dem Seniorenzentrum müsse man sich mit der Forderung des Sozialministeriums, dass es im Wesentlichen nur noch Einzelzimmer geben dürfe, auseinandersetzen.

"Die CDU-Fraktion sieht es als richtig an, dass auch in den Folgejahren für die Straßen-, Brücken- und Kanalsanierung weiterhin große Ausgabenbeträge bereitgestellt werden", unterstrich Volker Blum. Eine ausführliche Beratung (einschließlich Besichtigungstermin) forderte die CDU über die in den Jahren 2017 bis 2020 vorgesehen Investitionen für einen Anbau am Feuerwehrgerätehaus. "Überrascht wurden wir, als wir während der Haushaltsberatung erfahren haben, dass bereits eine Planerin beauftragt wurde", kritisierte Blum. Unumgänglich sei die Beschäftigung mit dem Thema Ganztagsschule an der Realschule sowie Folgenutzung der Werkrealschule. Ausdrücklich begrüßte die CDU das "ordentliche finanzielle Budget" für die Schulen. Außerdem machte sie sich für eine Ehrung für "besonderes ehrenamtliches Engagement" nach dem Vorbild der Sportlerehrung stark. Mit Blick auf den Gertelbachsteig regte die CDU an, weitere Wanderwege in diesem Jahr zu erschließen und auch bestehende Wege, wie den Herrenweg/Kirchweg, "in die weiteren Planungen mit einer finanzierbaren Lösung einfließen zu lassen".

Peter Ganter (SPD) stellte heraus, dass 2017 keinerlei Steuer- und Gebührenerhöhungen vorgesehen seien. Den Abbau der Schulden- und Zinslast trotz der sehr umfangreichen Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt bezeichnete Ganter als "wahre Meisterleistung". Bei der Anschlussunterbringung habe die Gemeinde ihre Hausaufgaben gemacht. In der Schulpolitik wünscht sich die SPD eine langfristige Planung. Sie stellte den Antrag, das Thema personelle Unterstützung im Bereich der Nachmittagsbetreuung an den Schulen zu erörtern. Lösungsansätze sehe sie in einer Jugendstelle, "aber auch zum Beispiel Senioren oder andere ehrenamtliche Helfer könnten sich engagieren", erklärte Ganter. Bei den Kindergärten sieht er die Gemeinde gut aufgestellt. Er regte an, im Anschluss an den Gertelbachsteig den Bühlot-Wanderweg voranzutreiben. Gut vorstellbar seien eine Schausägerei und eine Forellenzucht als weitere touristische Anziehungspunkte. Was das Breitbandnetz angehe, sollten die Außenbezirke, wie etwa der Schafhof, nicht vergessen werden.