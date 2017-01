Spieler-Trainer-Tandem mit Vater und Sohn

Rheinmünster - "Als Papa ist man natürlich stolz, wenn der Sohn in die eigenen Fußstapfen treten will", freut sich Harald Ernst, Fußballtrainer der SG Stollhofen/Söllingen, über den geplanten Einstieg seines Sohnes Benni ins Trainergeschäft. Als Spielertrainer der Rheinmünsteraner Spielgemeinschaft will der 26-jährige Einkäufer eines Baustoffunternehmens in der kommenden Saison die Weichen für eine bessere sportliche Zukunft stellen. Dabei setzt er auf die Erfahrung seines seit 43 Jahren als Trainer tätigen Vaters, der ihn an der Seitenlinie unterstützen wird.

"Benni wird die Herausforderung als Verantwortlicher einer Seniorenmannschaft packen", ist sich Harald Ernst sicher. Schon als kleiner Bub, erzählt er, habe ihn sein Sprössling auf den Fußballplätzen des Bezirks ständig begleitet. Nicht zuletzt durch die enge Verbundenheit auf dem Fußballplatz - mehrere Spielzeiten war Harald Ernst sportlicher Leiter von Benni's Jugendmannschaften - ist das Verhältnis der beiden fußballbegeisterten Stollhofener auch heute noch ausgesprochen eng. Ab der Saison 2017/18 soll die sportlich kriselnde Spielgemeinschaft Stollhofen/Söllingen von dem Spieler-Trainer-Tandem Ernst profitieren. Das Modell mit einem Spielertrainer und einem zweiten Übungsleiter habe schon in der Zeit beim VfR Achern in den Jahren 2012 bis 2015 gut funktioniert, betont Harald Ernst mit Blick auf sein erfolgreiches Trainerengagement in der Stadt am Fuße der Hornisgrinde. In Kooperation mit Manuel Kirschner, der mit seiner Präsenz auf dem Feld für die Umsetzung der spieltaktischen Vorgaben verantwortlich war, zeichnete der 23 Jahre für den SV Leiberstung als Spieler und Trainer tätige Fußballfachmann für die sportliche Leitung beim VfR Achern verantwortlich. Der Traditionsverein spielte seinerzeit zwei Klassen höher als heute.

Die Möglichkeit, mit Unterstützung des Vaters im Trainergeschäft Fuß zu fassen, hat die Entscheidung von Benni Ernst für den Trainerjob maßgeblich beeinflusst. "Ich werde von seiner großen Erfahrung sicherlich profitieren", ist sich der derzeit noch für den SV Sinzheim spielende Mittelfeldstratege sicher. Das betreffe nicht nur den Trainingsbetrieb, sondern auch die Spielanalyse während eines Matches. "Von draußen hat man dann doch eine ganz andere Perspektive aufs Spielgeschehen", weiß der künftige Jung-Trainer, der vor allem das taktische System seines Teams verbessern möchte.

Keine Reibungspunkte erwarten Vater und Sohn mit Blick auf die angestrebte Spielphilosophie. Beide bevorzugen auch in den unteren Klassen spielerische Lösungen mit klaren taktischen Vorgaben für alle Mannschaftsteile. "Auch in den Kreisligen lassen sich sportliche Erfolge noch viel mehr mit taktischen Mitteln erreichen", ist Benni Ernst vom großen, bei vielen Teams aber noch nicht erschlossenen Potenzial einer intelligenten Spielweise sicher. Als bestes Beispiel für ein erfolgreiches, von taktischen Überlegungen geprägtes Spielsystem, nennt er den SV Vimbuch, den aktuellen Tabellenführer der Kreisliga A. "Dort zeigt sich, wie die Mannschaft mit taktischen Mitteln zum Erfolg kommt", erkennt er die sportliche Weiterentwicklung beim Bühler Vorstadtclub neidlos an.

Als eine der Hauptaufgaben nennt Benni Ernst die Auflösung der derzeit herrschenden sportlichen Stagnation in Stollhofen und Söllingen. Die Stimmung auf dem Sportplatz sei wegen der unbefriedigenden Situation nicht gut, folgerichtig dümpelten die Zuschauerzahlen auf einem verhältnismäßig geringen Niveau vor sich hin. "Hier wollen wir wieder eine gewisse Euphorie entfachen", gibt er die Marschrichtung vor. Mit punktuellen Verstärkungen, die charakterlich zu den Vereinen passen und derzeit auswärts spielenden Eigengewächsen soll eine Konkurrenzsituation geschaffen werden. Die neue sportliche Leitung mit Mike Lorenz, Manuel Gartner und Julian Lörch hat das zu koordinieren.

Auch wenn die Spuren seines Vaters auf seinem Weg zum Trainer unübersehbar sind, will Benni Ernst einmal aus dem großen Schatten heraustreten: "Ich will meinen eigenen Weg gehen", sagt er selbstbewusst.