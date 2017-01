"Trotz Abitur an Fasnacht ein wenig feiern"

Forbach

Leitbild gefordert Forbach (mm) - Die Sprecher der im Forbacher Gemeinderat vertretenen Fraktionen und Parteien äußerten sich zum Haushalt. Trotz Kritik wurde er einstimmig gebilligt. Ein Schwerpunkt ist die Brückensanierung, ein Leitbild für die Gemeindeentwicklung wird gefordert (Foto: Vogt).

Baden-Baden

Augustaplatz: Planung läuft Baden-Baden (sre) - Bürgermeister Alexander Uhlig hat in den nächsten Monaten viel vor. Bei seinem Besuch des Presseclubs Baden-Baden sprach er über anstehende Projekte, unter anderem die Umgestaltung des Augustaplatzes: Die Planungen dafür seien in vollem Gang (Foto: Reith).