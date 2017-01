Friedhofskapellen als "Auslaufmodell" Bühl (gero) - Eine Grundsatzdebatte wollte Peter Hirn (SPD) auf keinen Fall lostreten. Aber genau das tat er mit einer Frage zum Friedhofs- wesen dann doch. Bei der Haushaltsberatung im Verwaltungsausschuss am Mittwoch waren sich alle Fraktionen einig, dass der Bestattungsbereich einer Überarbeitung bedarf. Dem Sozialdemokraten war aufgefallen, dass im Stadtteil Moos 2016 gerade mal drei Beerdigungen anstanden, in Oberbruch nur deren zwei. Der Zuschussbedarf lag bei 45 600 beziehungsweise 17 100 Euro, was Hirn als "beachtlich" einstufte. Daraus leitete er die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Zusammenlegung von Friedhöfen ab. Oberbürgermeister Hubert Schnurr gab zu bedenken, dass die Auflösung von Friedhöfen "nicht so einfach ist", zumal auch die Liegezeit von 25 Jahren zu berücksichtigen sei. Daraufhin brachte Hirn die Variante ins Spiel, neue Bestattungen eben nicht mehr zuzulassen. Die für das Friedhofswesen zuständige Bereichsleiterin Barbara Thevenot betonte die Notwendigkeit von Stadtteilfriedhöfen. Außerdem habe es im Moos in jüngerer Vergangenheit eine Erweiterung gegeben. Lutz Jäckel (FDP) fand das Defizit ebenfalls "beachtlich", empfahl gleichwohl, das Thema mit "sehr viel Fingerspitzengefühl" zu behandeln. Er regte als ersten Schritt an, die Lücken in den Grabfeldern zu schließen. Außerdem brachte er als weitere Bestattungsvariante einen Friedwald ins Spiel. Margret Burget-Behm (CDU) erinnerte an die - im Gegensatz zur Schweiz bestehenden Friedhofspflicht - in Deutschland. Mit der Aufgabe eines Stadtteilfriedhofs konnte sie sich unter keinen Umständen anfreunden. Das sei keinem Angehörigen zuzumuten. Ihr Nachruf war eindeutig: "Friedhöfe gehören in die Ortsteile. Sie sind ein Stück Daseinsvorsorge." Die Fraktionssprecherin zeigte sich aber auch unzufrieden mit dem Pflegezustand der letzten Ruhestätten; auch vor dem Hintergrund der Gebührenerhöhungen. Hubert Schnurr verwies auf das Pflegekonzept des Bauhofs, aber auch auf Einschränkungen bei der Bekämpfung von Unkraut als Folge von schärferen Umweltschutzvorschriften. Oswald Grißtede (SPD) nannte es einen Fehler, in der Vergangenheit viele Friedhöfe erweitert zu haben. Heute müssten diese eher zurückgebaut und damit der Pflegeaufwand reduziert werden. Außerdem rief er in Erinnerung, dass der Trend eindeutig zur Urnenbestattung gehe. Er forderte, in Aussegnungshallen "keine großen Investitionen" mehr zu tätigen. "Allein mit Gebührenerhöhungen kommen wir nicht weiter." Walter Seifermann (GAL) widersprach Behauptungen, wonach Bühler Friedhöfe "verwahrlost" seien. Er befand jedoch auch, dass die Friedhofflächen "viel zu groß" seien. Die zahlreichen Friedhofskapellen seien "Auslaufmodelle" und ein "Luxus, den wir uns nicht länger leisten sollten". Jörg Woytal (FW) regte an, vor dem Aushub neuer Gräber zunächst einmal die Lücken zu schließen. Den Vorschlag von Oswald Grißtede für eine Gemeinderatssitzung auf Rädern mit einer Besichtigung des Karlsruher Zentralfriedhofs wie vor zehn Jahren nahm der OB "gerne auf". Barbara Thevenot kündigte für den Herbst einen Überblick über das Friedhofswesen im Gemeinderat an. Das Schlussgebet, das fast schon einer Entschuldigung gleichkam, sprach Peter Hirn: "Es lag mir fern, eine Grundsatzdebatte loszutreten."

