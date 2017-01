Fast schon Alleinstellungsmerkmal Bühl (gero) - Der Bühler Schlachthof ist kein Fall für die Schlachtbank. Dort, wo das Blut fließt und spritzt, werden schwarze Zahlen geschrieben. Er ist also, betriebswirtschaftlich besehen, pumperlgesund. Geschäftsführer Andreas Bohnert wusste bei der Haushaltsberatung im Verwaltungsausschuss zu berichten: "Dem Schlachthof geht es gut." Und er stellt, wenn demnächst das Pendant in Offenburg schließen sollte (wir berichteten), ein Alleinstellungsmerkmal zwischen Bretten und Freiburg dar. Das operative Geschäft liegt im Plus und betrug im vergangenen Jahr rund 20 000 Euro. Im Haushaltsplan ist gleichwohl ein Zuschussbedarf von 62 000 Euro ausgewiesen. Das rührt von früheren Pensionslasten, Abschreibungen und eingerechneten Bauhofleistungen. Deshalb ist auch der angeführte Kostendeckungsgrad von 25 Prozent eher irreführend. Pro Jahr finden in Bühl rund 16 000 Tiere den Tod. Walter Seifermann (GAL) meinte mit Blick auf die Entwicklung in Offenburg und mehr Kostenklarheit: "Da muss in Zukunft eine schwarze Null drin sein." Die Finanzierung müsse auf eine "breitere Basis" gestellt werden. Die Stadt dürfe nicht nur das Risiko tragen, zumal der Bühler Schlachthof eine "zentrale Aufgabe für halb Baden" erfülle. Auch Oswald Grißtede (SPD) riet zur Mästung: "Wir sollten die Einrichtung auf jeden Fall halten und bescheiden modernisieren", um auch kleineren Metzgereibetrieben die Möglichkeit der Schlachtung zu bieten. Betriebswirtschaftliches Ziel müsse eine "schwarze Null" sein. Seinen Informationen zufolge stehe auch der Mannheimer Schlachthof auf der Kippe. Insofern stelle der Bühler Betrieb "fast schon ein Alleinstellungsmerkmal" dar. Margret Burget-Behm (CDU) plädierte für einen "bescheidenen Ausbau". Der Schlachthof sei wichtig für Verbraucher und Landwirte. Lutz Jäckel (FDP) betonte das "regionale Interesse" und regte an, weitere Gesellschafter wie beispielsweise Nachbarkommunen "mit ins Boot zu nehmen". Franz Fallert (FW) stellte die Bedeutung des "weichen Standortfaktors" heraus, vor allem für die Dorfläden, aber auch ganz im Sinne der Bestrebungen um die Landschaftsoffenhaltung. Andreas Bohnert deutete an, dass im Falle einer Fusion mit dem Offenburger Schlachthof Investitionen im Bereich Kühlung und Viehanlieferung anstehen könnten und kündigte Verhandlungen mit der Geschäftsleitung in Offenburg an. Wie berichtet, muss der privatisierte Offenburger Schlachthof aus dem angemieteten städtischen Gebäude ausziehen, weil die Stadt ein benachbartes Areal zu einem Wohngebiet entwickeln möchte. Ein Neubau scheiterte an einer Finanzierungslücke von rund drei Millionen Euro. Bei einer möglichen Fusion geht Bohnert von einer Verdoppelung der Schlachtzahlen aus. In der Ortenau-Metropole werden jährlich bis zu 74 000 Tiere zerlegt. Großkunde ist allerdings Edeka, die sich vermutlich nicht nach Bühl orientieren, sondern eine individuelle Lösung suchen werde. Insofern würde die Kapazität im Bühler Schlachthof für die zusätzliche Klientel aus der Ortenau ausreichen und könnte mit längeren Betriebszeiten abgefangen werden. Die Bühler Schlachthof GmbH besteht aus 23 Gesellschaftern. Die meisten Einlagen besitzt der Fleischgroßhändler Färber (Emmendingen) mit 31,5 Prozent, gefolgt von der Stadt mit 28 Prozent.

