Langzeit-Ehe-Nahkampf mit brillanten Darstellern Bühl (urs) - Große Namen stehen nicht zwangsläufig für gutes Theater. In diesem Fall jedoch schon: Michaela May, Michael Roll und Ingo Naujoks brillierten am Donnerstagabend im Bürgerhaus in einem unterhaltsamen Ehe-Therapeuten-Krieg. Von der ersten Sekunde wird klar: Sie beherrschen nicht nur ihr Metier, sie lieben es. Das Darsteller-Trio fühlt sich in der Ehekomödie "Die Wunderübung" spürbar zuhause. Sie streiten, zetern, zanken unablässig. Erzählt wird eine turbulente Paartherapie mit viel Schlagabtausch zwischen einer frustrierten Ehefrau (eine brillante Michaela May) und ihrem dickfelligen Angetrauten (ebenso grandios Michael Roll), bei der Wut, Frust und Trauer ungehemmt zutage treten. Angefeuert wird das Ganze vom kauzigen Herrn Doktor Harry (sensationell gespielt von Ingo Naujoks), der mit allerhand seltsamen Meditations- und Rollenspielen experimentiert - mit "hypnotisch-therapeutischem Charakter". Geboten wurde Theaterkunst vom Allerfeinsten, bei der der "Langzeit-Ehe-Nahkampf" vor respektlosem Witz nur so überbordet. Dem Wiener Autor und Journalisten Daniel Glattauer, der durch die Romane "Gut gegen Nordwind" und "Alle sieben Wellen" bekannt wurde, ist mit "Der Wunderübung" ein großer Schachzug gelungen. Regisseur Bernd Schadewald und die bekannten Fernsehgesichter tragen ihr Scherflein zur Bühnenfassung bei. Da ist Michaela May, seit 50 Jahren im Geschäft und aus der Film- und Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Ähnliches gilt für Michael Roll, der von "Derrick", bis zum "Tatort" alles gespielt hat. Ingo Naujoks trauten Filmregisseure wie Doris Dörrie, Detlev Buck, Joseph Vilsmaier oder Sönke Wortmann wichtige Rollen an. Im Tatort spielte er neben Maria Furtwängler. Viele kennen ihn auch aus einem Werbespot, in dem ihm seine kleine Tochter erklärt, später auch mal "Spießer" werden zu wollen. In der "Wunderübung" sind Joana und Valentin erfahrene Streiter. Sie kontern schlagfertig ("Du entstammst bedauerlicherweise einer Gefriertruhe und Waschlappendynastie"), nutzen brillante rhetorische Tricks ("Sobald es mit Schuld zu tun hat, gehört es automatisch mir") und stellen den Therapeuten vor eine schier unlösbare Aufgabe ("Sie haben keine Liebes-, sondern eine Kampfbeziehung"). Dabei hat die Geschichte so schön angefangen. Damals in Ägypten, unter Wasser, beim Tauchen - es war Liebe auf den ersten Blick. Joana erinnert sich verträumt: "Er war der einzige Mann, der jemals in einem Neoprenanzug sexy aussah." Doch wo sind sie hin, die großen Gefühle? Diesem verschütteten Empfinden versucht Naujoks auf die Spur zu kommen. Der kann einem fast leidtun, in seinem schrägen "Therapeutenoutfit". Plötzlich die Wendung: Verzweiflung beim Therapeuten selbst. Seine Frau hat ihn per E-Mail verlassen. "Nach 18 Jahren, zwei Kindern und einem Rauhaardackel alles vorbei". Dass dies alles nur ein therapeutischer Trick ist, erfahren Joana und Valentin nicht. Nun beraten sie ihren Therapeuten und finden dabei wieder zusammen. Am Schluss tanzen sie zu dem Hit "Love ist in the Air" ins neue Liebesglück. Vor allem Ingo Naujoks geht mir Bravour in seiner Rolle auf. Der Sohn eines Stahlarbeiters, dem einst die Aufnahme an der Schauspielschule Bochum verweigert wurde, spielt bravourös. Das Bühnenbild (Thomas Pekny) passt perfekt dazu. Und das Ende? Das verblüfft! Daniel Glattauer lässt den Therapeuten nicht triumphieren, sondern verstrickt ihn in einen Ehekrach. Standing Ovations und langanhaltender Applaus des Publikums im ausverkauften Haus ist der Dank für einen perfekten Theaterabend.

