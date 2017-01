Ein eingespieltes Team Bühl (nie) - Die Hoffnung war da, die Überraschung groß, die Freude noch größer: Am Mittwoch bekam Christoph Reichenbach aus den Händen von Schulamtsdirektor Anton Meier seine Ernennungsurkunde zum Konrektor der Bachschloss-Schule überreicht. "Natürlich habe ich auf die Stelle gehofft, dass ich im Rahmen der Gesamtlehrerkonferenz nun aber ernannt werde, das war eine Überraschung", freut sich Reichenbach. Constanze Velimvassakis führte die Schule seit dem Schuljahr 2015/16 zunächst als kommissarische Leiterin und dann als Rektorin alleine - und ist erleichtert, wieder jemanden an ihrer Seite zu haben. Zwei Bewerber hatte es auf die Stelle gegeben - neben Reichenbach noch einen Externen. "Ich bin froh, dass er ausgewählt wurde, denn wir sind schon als Team zusammengewachsen und er ist eingearbeitet", so die Schulleiterin. Seit 2010 ist Reichenbach an der Bühler Schule, habe nach und nach Aufgaben übernommen, und seit eineinhalb Jahren die Rektorin unterstützt. Der 34-jährige frischgebackene Familienvater studierte an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und unterrichtet die Fächer Mathe, Geografie und Geschichte. 14 Stunden Unterricht wird er neben seinen Verwaltungsaufgaben weiterhin halten. "Reizvoll und abwechslungsreich" nennt er seine neue Aufgabe. Er freue sich über das Vertrauen des Schulamts und der Kollegen und will den hohen Standard der Schule halten.

