Keine Feilscherei am Ratstisch

Bürgermeister Christian Greilach hatte den Haushalt mit einem Gesamtvolumen von 12,1 Millionen Euro im Dezember eingebracht und angemerkt, Lichtenau fahre damit die Ernte vergangener Jahre ein. Der Plan sehe die Umsetzung mehrerer Großprojekte vor, deren Vorbereitungen seit längerem liefen. Auch die Vorsitzenden der vier Fraktionen äußerten sich positiv über das Zahlenwerk.

Karl-Heinz Geißler (CDU) erklärte: "Immer wieder aufgeschobene Unterhaltungsmaßnahmen können nun Stück für Stück abgearbeitet werden." Auch Projekte zur Weiterentwicklung der Stadt würden angestoßen, wie der Ausbau der Breitbandversorgung oder die Überarbeitung von Bebauungsplänen. Gleichzeitig sinke die Verschuldung auf einen historischen Tiefstand von 35 Euro pro Einwohner. "Den bisherigen Weg des Schuldenabbaus wollen wir auch weiterhin beibehalten", betonte Geißler. Kritik übte der Fraktionsvorsitzende an der bevorstehenden Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts, der Doppik. Diese bedeute mehr Papier und mehr Zahlen - bei gleichem Geld. "Wir sind vom Gesetzgeber dazu gezwungen worden. Glücklich wird wahrscheinlich niemand damit", sagte Geißler.

Armin Kientz (BfL) freute sich zwar ebenfalls über die aktuell guten Zahlen, blickte aber mahnend in die Zukunft. Die positive Entwicklung basiere vor allem auf außergewöhnlichen Einnahmen wie hohen Schlüsselzuweisungen. "Ohne Schwarzmalerei zu betreiben, sehen wir zukünftig für innovative Investitionen wenig Spielräume", meinte er. Diese Kernaussage werde für die BfL der Leitfaden sein, um Ausgaben künftig noch mehr auf den Prüfstand zu stellen. Bei den anstehenden Investitionen griff Kientz unter anderem das Baugebiet "Warrett III" heraus, mit dem die Stadt der Nachfrage nach Bauplätzen gerecht werden könne. Das geplante Pflegeheim in Ulm sei ein Paradebeispiel für eine sinnvolle Investition, die den Bürgern zugute käme. Die Kosten übernehme ein Investor, der Verkauf der alten Grundschule habe sogar 700000 Euro in die Kasse gespült.

Auch Franz Ertz (FWL) zeigte sich überzeugt, dass mit dem Pflegeheim eine Nutzung für das Schulgelände gefunden worden sei, "die nicht besser sein könnte". Dort entstünde auch eine erhebliche Anzahl an Arbeitsplätzen. Ertz lobte die Mitglieder des Gemeinderats außerdem für ihr "besonnenes Handeln" beim Thema Flüchtlinge. Es sei gelungen, die Menschen in städtischen und angemieteten Wohnungen unterzubringen, wodurch "belastende Fehlinvestitionen in Wohnraum für Flüchtlinge" hätten vermieden werden können. Mit zwei Millionen Euro sei das Investitionsprogramm im Vermögenshaushalt 2017 sehr umfangreich. Es bleibe nichtsdestotrotz noch eine Menge für die Zukunft zu tun. So gelte es, eine sinnvolle Folgenutzung auch für die Scherzheimer Schule zu finden. Insgesamt sei Lichtenau aber auf einem guten Weg. Vieles sei realisiert und unnötige Investitionen vermieden worden.

Paul Schneider (SPD) erklärte, die geplanten Vorhaben seien "neben dem Pflichtprogramm auch eine große Investition in die Zukunft". So sichere der Breitbandausbau die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Lichtenau. Im Gebiet "Warrett III" solle schon dieses Jahr mit dem Bauen begonnen werden. In Ulm stehe die Grundsteinlegung für das Pflegeheim bevor, außerdem seien die Angebote in Kindergärten und Schule erweitert worden. "Lichtenau wird zur vollwertigen Dreigenerationenstadt", betonte Schneider. Bei der Flüchtlingsthematik ziehe die SPD die Unterbringung in Wohnungen einer Containerlösung vor. Die Stadt müsse aber auch die Bedürfnisse im sozialen Wohnungsbau für Bürger mit kleinem Einkommen berücksichtigen. Einer Lösung bedarf aus Schneiders Sicht die Baggerseethematik. Darüber hinaus bedauerte er, dass sich im Moment keine Mehrheit im Gemeinderat für die Abschaffung der unechten Teilortswahl finde.