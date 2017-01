Topaktuelles Gagfeuerwerk Von Michael Müller Lichtenau - Ein wahres Gag-Feuerwerk zündete SWR3-Star-Comedian Andreas Müller am Freitag im Hoftheater Scherzheim. Alle Promis, die derzeit die Schlagzeilen bestimmen, zog der geniale Stimmen-Imitator durch den Kakao - in rasantem Tempo und mit satirischem Scharfsinn. "Ich hätte jede Karte vier- bis fünfmal verkaufen können", meinte Michael Bollinger bei seiner Begrüßung der Zuschauer. Der Leiter des Hauses hat mit Müller fast zwei Jahrzehnte zusammengearbeitet: Zusammen mit Kollegen wie Michael Wirbitzky, Sascha Zeus, Anke Engelke und anderen bauten sie die Comedy-Truppe "SWR3 Gagtory" auf; 2007 wurde Müller als Nachfolger Bollingers Comedy-Chef bei SWR3. Anders ist es wohl kaum zu erklären, dass Müller jetzt an zwei Abenden im kleinen, schnuckeligen Hoftheater gastieren konnte. Normalerweise füllt der Mann sehr viel größere Hallen. Comedy gilt ja allgemein als die prollige Schwester des Kabaretts. Doch wie so viele Vorurteile stimmt auch dieses allenfalls bedingt. Andreas Müllers Gags zielen nie unter die Gürtellinie, sondern sind vielmehr gewürzt mit viel satirischen Chilischoten. Anders als Kabarettisten, die ihr Programm sorgfältig zusammenbosseln, lebt Müller von seiner Fähigkeit, tagesaktuelle Ereignisse zu "recyceln". Sogar die Last-Minute-Niederlage des SC Freiburg gegen den FC Bayern vom selben Abend baute er am Freitag noch in sein Programm ein. Die postfaktische Welt der "Fake News", ein kleiner Vierzeiler zum Auftritt von Ex-VW-Chef Martin Winterkorn vor dem Dieselgate-Untersuchungsausschuss des Bundestages, wo der frühere Top-Manager den Ahnungslosen mimte ("Auspuff hinten, Logo vorn - mehr weiß ich nicht. Gruß Winterkorn"), die Pannenserie um Samsungs neues Handy, die Bewerbung des Deutschen Fußballbunds für die EM 2024 und Hacker-Angriffe: All das verwurstet er bei seinem Parforce-Ritt durch die Schlagzeilen der Zeitungen und der digitalen Medien, häufig untermalt mit Fotos oder Videos, wobei er den Protagonisten oft witzige Worte in den Mund legt. Das wirkt nicht zuletzt deshalb, weil er ein genialer Stimmenimitator ist. Alle Typen und Gestalten aufzuzählen, die er lebendig werden lässt, würde den Rahmen sprengen. Vor allem am Dauerzwist zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer arbeitet er sich ab, aber auch Jogi Löw, Günter Oettinger, Winfried Kretschmann und Gerhard Schröder weiß er geistreich zu parodieren. Und als studierter Musikwissenschaftler macht Müller auch mit der Gitarre oder am Klavier eine gute Figur. So heißt er den neuen US-Präsidenten Donald Trump mit einer umgetexteten Version von "Jump" willkommen, dem größten Hit der Hardrock-Band Van Halen, macht aus dem "Kleinen grünen Kaktus" der Comedian Harmonists eine Satire auf Neo-Nazis und V-Leute, widmet eine neu getextete Version von Stephan Sulkes Chanson "Der Mann aus Russland" Wladimir Putin oder glossiert musikalisch Herbert Grönemeyers Attacke gegen einen Paparazzi auf einem Flughafen ("Fausthiebe in deinen Bauch"). Zum Schluss macht er sich zum Yes-Hit "Owner of a Lonely Heart" noch Gedanken über unsere Brüder von der Alb: "Warum bin i bloß kein Schwab?" singt er. Aus badischer Sicht kann man nur sagen: Gott sei Dank!

