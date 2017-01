Kaum Zeit zum Luftholen Bühl (urs) - Kann eine eindrucksvolle Tanzshow ansteckend sein? Auf jeden Fall! Wie sonst wäre es zu erklären, dass das Publikum am Samstagabend im ausverkauften Bürgerhaus aus dem Häuschen geriet - sich von den Sitzen erhob und zum Song "Nossa, Nossa, ai se eu te pego" eine zuvor einstudierte Tanz-Chorographie mittanzte. Wie ein Virus hatte sich die Lebenslust der 16 internationalen Tänzerinnen und Tänzer von "Night of the Dance - Irish Dance reloaded" auf die 800 Besucher des Bürgerhauses übertragen. (urs) - Kann eine eindrucksvolle Tanzshow ansteckend sein? Auf jeden Fall! Wie sonst wäre es zu erklären, dass das Publikum am Samstagabend im ausverkauften Bürgerhaus aus dem Häuschen geriet - sich von den Sitzen erhob und zum Song "Nossa, Nossa, ai se eu te pego" eine zuvor einstudierte Tanz-Chorographie mittanzte. Wie ein Virus hatte sich die Lebenslust der 16 internationalen Tänzerinnen und Tänzer von "Night of the Dance - Irish Dance reloaded" auf die 800 Besucher des Bürgerhauses übertragen. Geboten wurde ein Fest an Rhythmen, Leidenschaft und anmutigem Tanz mit perfekter Körperbeherrschung in hinreißenden Kostümen bei einer ausgefeilten Lichtshow. Die Professionalität des Auftritts riss das Publikum immer wieder zu spontanen Begeisterungsstürmen und donnerndem Zwischenapplaus hin. Schon der Auftakt bildete einen Augen- und Ohrenschmaus. Violettes Licht und Nebel überflutete die Bühne, Feuerschalen flackerten, Trommeln erklangen, Tänzer und Tänzerinnen in ägyptischen und afrikanischen Kostümen steppten leichtfüßig über die Bühne. Doch nicht nur diese Tanzeinlage einer wunderschönen Eröffnung sorgte bei den Zuschauern für Furore. Für weitere Höhepunkte sorgten unter anderem Ausschnitte von "Dirty Dancing" (inklusive Hebefigur) bis zum "Fluch der Karibik". Auf eine Moderation wurde gänzlich verzichtet, denn bei einem rasanten und fast schon atemberaubenden Wechsel von Kostümen blieb kaum Zeit zum Luftholen. Klassische Choreographien in Kombination mit ausgefeilter Akrobatik eroberten im Lauf des hundertminütigen Programms die Herzen der Zuschauer. Der irische Stepptanz - klassisch und modern interpretiert - zog sich wie ein roter Faden durch den Abend. Mit einer scheinbaren Leichtigkeit und unglaublichen Dynamik fegten und sprangen die Tänzer über die Bühne. Allen voran der angeblich "schnellste Stepptänzer der Welt" (so weist es das Programmheft aus): der Italiener Liam Caputo. Er hatte nicht nur als steppender Pirat Jack Sparrow einen perfekten Auftritt, weitere folgten. Die Trommelshow "Stomp" wurde eingeleitet mit einer lustigen Darbietung des immer strahlenden Igor Tejeda und vollendet durch den Ausnahme-Breakdancer Juan Carlos Martinez aus Mexico-City. Auch die anderen Tänzer und Tänzerinnen hatten alle eine Top-Ausbildung vorzuweisen, wie auch die Akrobaten Martin Escalante und Laritza Briel. In jeder Sequenz wurde deutlich, welche unglaubliche körperliche Anstrengung und außergewöhnliche Kondition hinter all den Nummern steckte - so leicht und schwerelos sie auch erschienen. Ein Höhepunkt war der Kult-Tanz "Dirty Dancing" zu "Time of my life", bei dem die Zuschauer kaum stillhalten konnten. Zwischen den einzelnen Programmpunkten war immer wieder professionelle Paar-Akrobatik zu sehen - ästhetisch und hochklassig. Beim traditionell irischen Stepptanz von "Riverdance" bebte der Boden, als die Füße synchron aufs Parkett donnerten. Die Nummer "Dangerous" erwies sich als eine hervorragende Hommage an Michael Jackson und dessen Moonwalk. Nach einem famosen Finale, bei dem noch einmal die komplette Company-Stärke die Steppschuhe klappern ließ, dankte das Publikum im Bürgerhaus allen Akteuren mit stehenden Ovationen. So ging ein wirklich vergnüglicher und im wörtlichen Sinn leichtfüßiger Abend zu Ende.

