Hoch-Stimmung dank "Brigitta"



Schwarzwaldhochstraße (jo) - Die Entschädigung für grüne Weihnachten lieferte den Skihasen und Winterfans spätestens das jüngste Wochenende. Es war eines wie aus dem Bilderbuch: blauer Himmel, eine trockene Kälte leicht unter dem Gefrierpunkt und gut einen halben Meter Schnee. "Wintersportler, was will man mehr!", juchzte Matthias Reidl von der Langlaufbetriebsgesellschaft Nordschwarzwald bereits am Freitag im Ansagedienst seines Herrenwieser Schneetelefons. Selbst der eisige Nordostwind der Vortage hatte sich verzogen. Das Hoch "Brigitta" bescherte beste Wetterverhältnisse bei traumhaften Ausblicken in die seit gestern wieder nebelgeplagten Täler. Die stabile Hochdrucklage, glaubt man den Meteorologen, soll noch zumindest bis Mitte dieser Woche anhalten - bei weiter sinkenden Temperaturen. Nicht nur die Langläufer - alle Loipen im Nordschwarzwald sind gespurt - finden derzeit optimale Bedingungen für ihren Sport vor, auch Skiläufer, Snowboarder und Rodler kommen voll auf ihre Kosten. Vom Hochkopf und exponiertem Ochsenstall abgesehen, steht zwischen Mehliskopf und Ruhestein derzeit kein Skilift still. Am Seibelseckle-Hang türmt sich die Rutschunterlage, auch dank kräftiger Eigenschneeproduktion aus der Zeit, bevor es zu schneien begann, inzwischen einen Meter hoch. Am sonnenverwöhnten Bühlertallift-Hundseck versinkt der Messstab 70 Zentimer in einer festen Decke. Herrschte bereits am Samstag reger Publikumsbetrieb, so blieb gestern kaum noch ein Liftbügel leer. Gewaltig war der Andrang an den Pisten im Bühler Höhengebiet. Schon am Vormittag waren alle ausgewiesenen Parkplätze belegt, die Wintersportfans parkten am Straßenrand der Bundesstraße 500 und entlang der Zufahrten. An den hiesigen "Hotspots" der Schwarzwaldhochstraße wie Sand/Mehliskopf, Hundseck, Unterstmatt oder Mummelsee kamen die Autofahrer teilweise nur noch im Schritttempo voran. In jeder noch so erdenklichen Lücke parkte ein Fahrzeug, teilweise aber auch im Halteverbot. Darunter litt auch der Nahverkehr. "Die Linienbusse haben teilweise Schwierigkeiten, die Haltestellen anzufahren", berichtete ein Polizeisprecher. Die Verhältnisse beschrieb er als teilweise chaotisch. Dass jedoch verbotswidrig geparkte Fahrzeuge abgeschleppt worden sein sollen, wie ein Rundfunksender meldete, wollten weder das Polizeipräsidium Offenburg noch das Bühler Polizeirevier bestätigen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben