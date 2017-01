Strahlende Kinderaugen im Schülerhort

Seit 9. November kommen an drei Vormittagen Drei- bis Sechsjährige in die Räumlichkeiten in der Wiedigstraße. Oberbürgermeister Hubert Schnurr nennt dies "eine tolle Sache". Zum einen, da sich Manuela Scherer, Leiterin des städtischen Horts, bereiterklärt hat, die Gruppe dort aufzunehmen. Zum anderen, da damit für die Integration der Kinder gesorgt wird. Bürgermeister Wolfgang Jokerst pflichtet ihm bei: "Wir sind in Bühl bemüht, Flüchtlingskinder so früh wie möglich in Einrichtungen unterzubringen. Dieses Angebot ist dafür ein wichtiger Baustein."

Dieser Baustein wurde laut Klaus Dürk, städtischer Fachbereichsleiter Bildung - Kultur - Generationen, deswegen geschaffen, da sowohl die städtischen als auch die kirchlichen Kindertageseinrichtungen voll belegt sind. Fünf- und Sechsjährige in der neuen Gruppe seien die Ausnahme. Die Abteilungsleiterin für Kindertageseinrichtungen und Generationenarbeit der Stadt, Bettina Fröhlich, erläutert: "Wir versuchen, Vorschulkinder in schon vorhandenen Einrichtungen unterzubringen, da dort das Angebot umfangreicher ist."

Strahlende Gesichter sind den Erzieherinnen dennoch sicher: Da kommt es schon einmal vor, dass sich ein Mädchen hinterm Vorhang versteckt, weil es nicht heimgehen und länger bleiben möchte. "Wir merken, dass sich die Kleinen freuen, zu uns zu kommen", erzählt Haas. Ihr und den Kolleginnen, Marina Jerger, Katja Riebel, Sophia Kunz und Mona Walter, sind Rituale wichtig, um den Kindern Sicherheit zu geben.

So folgt nach der Ankunft um 8 Uhr und einer Zeit für freies Spiel ein "Morgenkreis mit Begrüßungslied". Danach wird gemeinsam gespielt, dann gefrühstückt und daraufhin werden Aktivitäten im Freien oder drinnen angeboten. Um 11Uhr holen die Eltern ihren Nachwuchs mit öffentlichen Verkehrsmitteln wieder ab.

Fröhlich ergänzt: "Bei einem sogenannten Elterncafé haben auch die Erwachsenen unsere Räume und das Konzept kennengelernt." Alle seien gekommen. So beschränke sich das Verhältnis der Eltern zur Einrichtung nicht nur auf das Bringen und Abholen ihres Nachwuchses.

Die Stadt habe für die neue Gruppe eine Betriebserlaubnis für bis zu 20 Kinder. Notwendig ist jedoch eine intensivere Betreuung und Unterstützung der Sprösslinge als anderswo, so Haas. Deswegen ist laut Dürk die Gruppengröße auf 15 beschränkt. Gelernte Erzieherinnen seien zuständig und der Personalschlüssel sei leicht erhöht. Bei Engpässen helfe das Team des Schülerhorts aus.

Die Kosten von monatlich 50 Euro pro Kind übernimmt der Landkreis Rastatt - "so wie für alle Familien, die sozial schwächer gestellt sind", erläutert Dürk. Die Stadt Bühl stattete die Räumlichkeiten aus, ergänzendes Material wurde durch Spenden des Eine-Welt-Ladens beschafft.

Auch in den drei Gemeinschaftsunterkünften selbst bieten Ehrenamtliche Spielgruppen an, in der Regel nachmittags, so Fröhlich. "Wir wollen keine Konkurrenz sein, deswegen sind unsere Zeiten morgens." Aktionen gemeinsam mit Kindergärten sind angedacht. "Unser Ziel ist es, eng mit anderen Kindertageseinrichtungen zu kooperieren", unterstreicht Dürk.