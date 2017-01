"Bürgerengagement lohnt sich"

BT: Herr Eith, hatten Sie Hinweise von dem nun doch überraschenden Weiterverkauf des Lörch-Geländes?

Siegfried Eith: Nein. Ich habe davon erst im BT erfahren.

BT: Ihre erste Reaktion?

Eith: Auf der einen Seite erfreulich, weil es ja unser gemeinsames Ziel war, die Villa als städtebauliches Juwel zu erhalten. Außerdem ist uns wichtig, dass es eine sinnvolle Folgenutzung gibt. Es hat mir auch gefallen, dass der OB in seiner Neujahrsrede zusicherte, dass sich die beiden Neubauten westlich und östlich der Villa an der Umgebungsbebauung orientieren werden. Das war uns ja wichtig, um die Ensemblewirkung in der Eisenbahnstraße mit gleich hohen First-, Trauf- und Sockelhöhen zu erhalten. Darauf legen wir allergrößten Wert. Da nehmen wir den OB beim Wort.

BT: Kennen Sie die beiden Bühler Unternehmer?

Eith: Ja. Ich gehe davon aus, dass das Objekt in guten Händen ist. Wir wollen, wenn es irgendwie zeitlich klappt, mit beiden noch vor dem 3. Februar, an jenem Tag also, an dem diese gemeinsam mit der Stadtverwaltung an die Öffentlichkeit gehen, ein Gespräch führen. Klar ist, dass unsere Ziele von gestern nach wie vor Gültigkeit haben.

BT: Der Historische Verein hat bereits im März 2014 Druck auf Verwaltung und Gemeinderat ausgeübt und vor einem städtebaulichen Desaster gewarnt. Außerdem haben Sie signalisiert, alle denkbaren Möglichkeiten auszuschöpfen, um einen Abbruch der Villa zu verhindern. Am Ende kam eine Erhaltungssatzung heraus. Insofern dürfen Sie mit dem nun Erreichten zufrieden sein?

Eith: Wir haben in der Tat mit dafür gesorgt, dass die Villa nicht abgerissen wird und eine Erhaltungssatzung im Gemeinderat beschlossen wurde. Wichtig ist uns nun, dass die Pläne nach dem 3. Februar öffentlich ausliegen und diskutiert werden, damit alte Fehler nicht mehr vorkommen. Verwaltung und Gemeinderat dürfen froh und dankbar sein, dass es Bühler Bürger gibt, die sich im Historischen Verein und damit für die Stadt und ihr Erscheinungsbild engagieren.

BT: Manchmal, sagte der OB bei seiner Neujahrsrede auch, sei es gut, einen langen Atem zu haben und Entwicklungen abwarten zu können. Im Nachhinein könnte man meinen: Er hat Recht behalten.

Eith: Er hat allerdings versäumt, zu erwähnen, dass wir es waren, die die Bevölkerung für dieses Thema sensibilisiert haben.

BT: Im rückwärtigen Bereich sollen drei Punkthäuser entstehen in der Formensprache moderner Architektur. Was können Sie sich darunter vorstellen?

Eith: Die Architektur wird sich sicherlich der modernen Bebauung anpassen. Im dortigen Umfeld befinden sich Realschule, Mediathek oder das Modehaus Pfeiffer. Eine moderne Architektur stört damit überhaupt nicht. Uns ist wichtig, dass die Ensemblewirkung in der Eisenbahnstraße erhalten bleibt.

BT: Was hat die Verwaltung, rückblickend betrachtet, in der am Ende ziemlich verfahrenen Angelegenheit möglicherweise nicht bedacht, unterschätzt oder gar falsch gemacht?

Eith: Die Verwaltung hatte dem Investor vermutlich signalisiert, dass die Villa mangels Denkmalschutz für die Neubautätigkeiten freie Dispositionsmasse sei. Damit stand der OB im Wort, er hätte darauf in der Sitzung am 19. März 2014 hierüber auch den Gemeinderat informieren sollen und dabei mögliche Enttäuschungen und Konsequenzen des Bauherrn aufzeigen können. Die ganze Geschichte lehrt uns eins: Bürgerwille bitte beachten! Und: Ähnliche wertvolle Gebäude müssen unter dem Aspekt "stadtbildprägend" beachtet werden. Ich erinnere nur, wie Sie in Ihrem Artikel aufgeführt haben, an die Villa Speierer, die Villa Konrad oder das Gasthaus "Ochsen". Alle drei Gebäude gibt es nicht mehr. Vielleicht könnte ein Teil der Villa Lörch für öffentliche Veranstaltungen wie Lesungen oder Kammerkonzerte geöffnet werden.

BT: Welche Schwerpunkte will der Historische Verein künftig setzen?

Eith: Wir wollen unsere Alters- und Organisationsstruktur verbessern. Wir haben viele Ideen, brauchen aber noch mehr Bürger, um diese auch umzusetzen. Ich denke beispielsweise an Projekte und Wettbewerbe wie "Mein Handy schreibt Geschichte." Wir sollten auch eine Kommission, bestehend aus Mitarbeitern der Stadtverwaltung, Mitgliedern des Gemeinderats und des Historischen Vereins, ins Leben rufen, die sich erhaltenswerte Gebäude anschaut und diese dokumentiert. Bei den Bühler Straßennamen wird das ja nun auch praktiziert. Siehe das Beispiel Alban Stolz. Auch mit Historischen Vereinen in Nachbarkommunen wollen wir die Kontakte ausbauen. Die haben nämlich dieselben Probleme wie wir in Bühl.

BT: Hat am Ende die Auseinandersetzung um die Lörch-Villa auch was Gutes?

Eith: Ganz klar: Ja. Wir haben, darf ich in aller Bescheidenheit behaupten, die Bühler Bürger für wertvolle und erhaltenswerte Baukunst sensibilisiert. Das zeigt: Bürgerengagement lohnt sich!

