Aufregende Weltmusik und groovende Rhythmen Von Udo Barth Bühl - Zum wiederholten Male war im Kaminstudio Anselment Peter Götzmanns' Jazz Hop Rhythm zu Gast. Und wie immer bei der Reihe "Feuerabend" in Minutenschnelle ausverkauft. In gewisser Weise war es das bislang aufregendste Konzert der famosen Band um den Schlagzeuger Peter Götzmann. Nicht dass wie so oft die Partystimmung im zweiten Set in Wettstreit mit den Öfen geknistert hätte, aber ein gehöriger Schuss Weltmusik bestimmte heuer über weite Strecken das musikalische Geschehen. Gastgeberin Sonja Bach meinte denn auch richtig: "Wenn alle Menschen Musiker wären, gäbe es keine Kriege auf Erden". Ali Jabor hat ihn hautnah erlebt, musste aus dem Irak flüchten und hat mittlerweile in Karlsruhe seine zweite Heimat gefunden. Nach Bühl mitgebracht hat er neben seiner arabischen Laute Oud jede Menge an orientalisch "duftenden" Klängen. Wie Safran klingt sein Taqsim-Solo, und ganz neue Hörerfahrungen bieten sich, wenn er seine doppelchörigen Saiten im Kontext mit der Band zupft. Eine seltene Instrumentalkombination bietet das Zusammenspiel mit Aziz Kuyateh, dem Griot aus Gambia. Wenn die Djembé-Trommel die atemberaubenden Rhythmen vorlegt, verbindet sich afrikanische Perkussion mit arabisch gefärbten Oud-Klängen. Dies allein ist schon faszinierend, wenn dann aber Kuyateh zur Harfenlaute Kora greift und seine einfühlsame Stimme ertönen lässt, ist pure Herzenswärme angesagt. Die Mischung von Vertrautem und völlig neuen Klängen macht den Auftritt zum Erlebnis: Legendäre Klassiker wie "Memphis" oder "Cantaloupe Island" oder weniger bekannte Stücke lassen Götzmann und seine Mitstreiter so richtig krachen. Ein Garant für feinste Bläserkultur ist der Saxofonist Peter Lehel - mit unwiderstehlichem, voluminösem und beseeltem Ton lässt er schier endlose Soli und Improvisationen durch den Raum schweben. Greift Lehel zum Sopran-Sax, denkt man unwillkürlich an Jan Garbarek. Diese Klanglandschaft, diese Weltmusik mit Saxofon, Kora und Oud ist im Kaminstudio in direkter Nähe zu den Musikern zu verspüren. Die Spielfreude und die ungeheure Spontanität zur Interaktion machen das Konzert zum Erlebnis. Dabei fungiert Götzmann als musikalische Klammer dieser ausgezeichneten Musiker. Dazu gehört natürlich auch der schillernde Sänger Mario Götz. Wenn er dieses Mal mit breitkrempigem roten Hut die Bühne entert, mit seiner Reibeisenstimme den Soul zelebriert, sind nicht nur die Mädels im Publikum hin und weg. Seine Bühnenpräsenz ist kaum zu toppen, und wie immer rudert er in Cocker-Manier mit den Armen. Götz flüstert, zischt oder schreit sich die Seele aus dem Leib. Dass zu diesem Zeitpunkt schon die tanzbaren Grooves nicht wenige zu sportlichen Bewegungen animieren, ist leicht verständlich. Als Entrée zum zweiten Set gibt es mit "Moonflower" ein fetziges Santana-Werk, bei dem vor allem die Gitarrenriffs von Michael Rüber aufhorchen lassen. Und dann bittet die Band zur intensiven Tanzrunde. Die Stühle der ersten Reihen müssen weichen. Der heiße Funk feiert sich und lässt die Konzertbesucher vergessen, dass es draußen knackig kalt ist.

