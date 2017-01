Leni Meier und Donath Fanz zu Majestäten gekürt Bühl (red) - Die Schartenbergschützen Eisental kürten ihr neues Königspaar. Donath Fanz heißt der neue Schützenkönig, ihm zur Seite steht die bisherige und neue Schützenkönigin Leni Meier. Sie trafen beim Königsschießen auf eine verdeckte Scheibe am nächsten einen markierten Punkt. Der Schützenkönigin stehen als erste Prinzessin Priska Wolf und als zweite Prinzessin Erika Mitzel zur Seite. Donath Fanz wird hofiert vom ersten Ritter Sven Grabenstein und dem zweiten Ritter Markus Zoller. Vor der Proklamation durch Oberschützenmeister Willi Ernst gab Jugendleiter Sven Grabenstein den Jugendkönig Valentin Masko bekannt. Sarah Meier ist erster Prinz, Lukas Möhrle zweiter Prinz. Am nächsten an dem Punkt für die Jugendscheibe war David Fritz. Den Jugendpokal gewann Moritz Feist. Die Jugend ist in den Reihen der Schartenbergschützen sehr stark vertreten, so der Verein. Willi Ernst sprach von drei Neuzugängen im vergangenen Jahr. Ricardo Caccia konnte mit einem guten Treffer die Schützenscheibe mit nach Hause nehmen. Die Damenscheibe ging an Margarete Feist. Den Schützenpokal gewann Josef Wolf, Monika Huh den Damenpokal. Sportleiter Matthias Jäger informierte über die sportlichen Erfolge des vergangenen Jahres. Einige Schützen repräsentierten ihren Verein mit respektablen Ergebnissen bei den deutschen Meisterschaften, es waren Matthias Jäger, Stefan Meier, Christian Lusch, Sarah Meier, Hartmut Feger, Donath Fanz, Erika Fanz, Josef Wolf, Priska Wolf, Franziska Herbrig, Willi Ernst, Wolfgang Peiffer, Magdalena Meier, Richard Jäger, Erika Jäger und Peter Brandenberger. Die jeweils ersten Plätze bei den Herbstmeisterschaften der Jugend belegten Samuel Huck (Schüler B), David Huh (Schüler A), Max Gander (Jugend), Sarah Meier (Junioren B), Sandro Mitzel (Junioren A). Das Meisterschützenabzeichen vom Deutschen Schützenbund für besondere Ergebnisse bei mindestens zwei verschiedenen Meisterschaften erhielten Valentin Masko, Sarah Meier, David Huh, Sandro Mitzel, Jens Lenz, Christian Lusch, Christian Dresel, Matthias Jäger, Daniel Schwär, Erika Fanz, Donath Fanz, Franziska Herbrig, Willi Ernst, Josef Wolf, Priska Wolf, Hartmut Feger, Richard Jäger und Erika Jäger. Pokale am traditionellen Dreikönigsschießen für passive Altersschützen gingen bei der Ergebniswertung an Bodo Schimpf, Max Liebmann und Gerhard Maier. Die Glückspokale gewannen Gerhard Maier, Margarete Feist und Christa Maier. Gutscheine mit origineller Verkleidung, gefertigt von Erika Fanz, für die Sauberhaltung des Schützenhauses erhielten Leni Meier, Erika Mitzel, Erika Fanz, Patricia Knapp, Priska Wolf, Marianne Mayer, Ilonka Hönig und Margarethe Feist. Ortsvorsteher Jürgen Lauten lobte die gute Vereinsarbeit und gratulierte den Majestäten.

