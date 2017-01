Feuerwehr und DLRG proben den eiskalten Ernstfall Lichtenau (red) - Schon der Anblick der Bilder lässt einem förmlich das Blut in den Adern gefrieren: Die Feuerwehr Lichtenau und die DLRG Mittelbaden haben am Wochenende am Riedsee eine Eisrettung geprobt. Ein Mitglied der Rettungsschwimmer stieg dabei ins eisige Wasser. Aufgrund der arktischen Temperaturen der vergangenen Tage sind zahlreiche Flüsse und Seen der Region teilweise oder vollständig zugefroren. Feuerwehr und DRLG warnen davor, die Eisflächen zu betreten, weil deren Tragfähigkeit nur schwer eingeschätzt werden könne. Um auf einen etwaigen Einsatz gut vorbereitet zu sein, führte der Lichtenauer Feuerwehrkommandant Rolf Müller in der vergangenen Woche Gespräche mit Jonathan Laidebeur, dem technischen Einsatzleiter der DLRG Mittelbaden. Sie vereinbarten, kurfristig eine entsprechende Übung anzusetzen. Am Sonntagnachmittag trafen sich die Teilnehmer am Feuerwehrgerätehaus in Lichtenau. Von dort aus ging es zum sogenannten Riedsee zwischen Lichtenau und Helmlingen. Ein DLRG-Mitglied stieg dort ins eiskalte Wasser, geschützt von einem Trockentauchanzug. Die Einsatzkräfte probierten mehrere Rettungsmöglichkeiten aus. Zum Einsatz kam unter anderem das Mehrzweckboot der Feuerwehr. Darüber hinaus spielten die Teilnehmer mehrere Szenarien durch, bei denen Steckleiterteile, eine Schleifkorbtrage und ein sogenanntes "Spineboard" zum Einsatz kamen. Die Mitglieder der DLRG und der Feuerwehr schlossen die Übung nach fast zweieinhalb Stunden mit neuen Erkenntnissen zufrieden ab. Allerdings hoffen sie natürlich, dass sie die gewonnen Erfahrungen nicht für einen Ernstfall benötigen. Denn wenn jemand im Eis einbricht, geht es um Leben und Tod. Ohne Schutzkleidung besteht für den Betroffenen schon nach kurzer Zeit Lebensgefahr.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Freiburg

Ab ins eiskalte Wasser Freiburg (lsw) - Bei eisigen Temperaturen haben sich rund 30 Studenten der Universität Freiburg am Freitag in den Fluss Dreisam gestürzt. Das alljährliche Dreisamschwimmen von Sportstudenten hat sich aufgrund des winterlichen Wetters zum Eisbaden entwickelt (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Bei eisigen Temperaturen haben sich rund 30 Studenten der Universität Freiburg am Freitag in den Fluss Dreisam gestürzt. Das alljährliche Dreisamschwimmen von Sportstudenten hat sich aufgrund des winterlichen Wetters zum Eisbaden entwickelt (Foto: dpa). » - Mehr