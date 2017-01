Genuss für Gaumen und Ohren Von Ingbert Ruschmann Rheinmünster - Ein "Whisky-Tasting für Feinschmecker in musikalischem Rahmen": So bezeichnet Almut Grißtede, Chorleiterin der Männergesangvereine Schwarzach und Lichtenau, die am Samstag, 28. Januar, im Gemeindehaus Sankt Benedikt stattfindende Veranstaltung des Traditionsvereins aus Rheinmünster. Das Event im kirchlichen Gemeindezentrum ist eine Mischung aus einer Whisky-Probe und Chormusik. Der neugegründete Eventchor "Schwarzlicht" will mit irischen und schottischen Liedern für ein passendes Ambiente sorgen. Seinen Ursprung hat "Schwarzlicht" in der Formation "Canta Nova" des Gesangvereins aus der Münstergemeinde. Das Ensemble war jedoch ebenso wie die beiden vor drei Jahren zu einer Chorgemeinschaft fusionierten Männerchöre chronisch unterbesetzt. Der Suche nach innovativen Veranstaltungen mit dem Ziel, dadurch neue Sängerinnen und Sänger zu gewinnen, entsprang die Idee einer öffentlichen Whiskyprobe mit begleitendem Chorgesang. "Die Resonanz war ausgesprochen gut", blickt die hauptberuflich bei insgesamt zehn verschiedenen Chören tätige Dirigentin auf eine unerwartet erfolgreiche Werbekampagne zurück. Die 25 Chormitglieder kommen nicht nur aus Lichtenau und Schwarzach. "Ich bin aus Neuweier", war bei der Generalprobe am Montagabend aus der Mitte des Ensembles bei der Frage nach der Herkunft der einzelnen Akteure etwa zu hören. Dass sie sich menschlich gut verstehen, wird im Verlauf der Probe offenkundig. Und auch die gesangliche Qualität kann sich hören lassen. Quirlig, alles andere als langweilig und mit viel musikalischer Begeisterung agierend, darf "Schwarzlicht" für sich eine gute chormusikalische Leistungsfähigkeit reklamieren. Am Samstag ab 19 Uhr werden die Besucher - darunter vermutlich ausgesprochene Kenner der aus Irland oder Schottland stammenden Spirituose - mit ausgesuchten und nur im Fachhandel zu findenden Spezial-Destillaten verwöhnt. "Im ständigen Wechsel mit Liedvorträgen und Gelegenheiten zum Austauschen werden insgesamt sieben hochwertige, in speziellen Madeira- oder Sherry-Fassern gereiften Whiskyproben vorgestellt", sagt Grißtede, die selbst bekennender Fan des aus Getreide gewonnenen Getränks ist. Das Kartenkontingent ist auf 80 begrenzt. Dabei soll nach den Vorstellungen von Dietmar Bischoff, der als Whiskyexperte durch den Abend führen wird, einer "intime" Atmosphäre Voraussetzung für einen genussreichen Abend sein. Das von Almut Grißtede geleitete Ensemble wird passend zum Anlass schottische und irische Lieder, wie zum Beispiel das "Amacing Grace", ein irisches Schlaflied oder ein abwechslungsreiches Medley interpretieren. "Schwarzlicht" wird künftig auch bei sonstigen Veranstaltungen der Männergesangvereine aus Lichtenau und Schwarzach auftreten. Derzeit finden alle 14 Tage Proben in Lichtenau statt. Wer Interesse am Mitsingen hat, kann sich mit Almut Grißtede in Verbindung setzen, (07245) 4210 oder per E-Mail an almutgrisstede.1966@freenet.de.

