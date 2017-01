Die Wassersupp ist ausgelöffelt Bühl (sie) - Zeremonienmeisterin Eva Wigand-Helbing beweist auch in der Stunde des Abschieds närrischen Humor: "Es ist quasi ein natürliches Ende", kommentiert sie das Aus der Kappensitzungen der Wassersuppengass (WaSuGa). Die Bürgervereinigung der Bühlertalstraße hat die Veranstaltung am 14. Februar im "Deutschen Kaiser" abgesagt. Es ist wahrscheinlich der endgültige Schlusspunkt hinter eine mehr als 60 Jahre alten Tradition. "Das Alter hat zugeschlagen", verweist Wigand-Helbing auf die angeschlagene Gesundheit einiger Hauptakteure. Das bürgerschaftliche Engagement abseits der Bütt soll aber weiterleben. Auch der WaSuGa-Vorsitzende Klaus-Dieter Knopf redet nicht lange um den heißen Brei herum: "Wir sind eine veraltete Gesellschaft." Trotzdem hätten er und seine betagten Mitstreiter sich auch 2017 noch einmal ins Zeug gelegt. Die Vorbereitungen für einen närrischen Abend im "Deutschen Kaiser" liefen bereits seit November. Doch dann machten Krankheitsfälle die Pläne zunichte, und die Verantwortlichen fällten die Entscheidung: Das war's, die letzte Wassersupp-supp-supp ist ausgelöffelt. Wigand-Helbing ist überzeugt, dass der Schnitt zum richtigen Zeitpunkt erfolgt: "Wir haben uns um Nachwuchs bemüht, aber in den vergangenen zehn Jahren hat sich in dieser Hinsicht nichts getan." Sie und Knopf hegen nichtsdestotrotz eine leise Hoffnung, dass der Suppenlöffel nicht für immer in der Küchenschublade verschwindet. "Wenn sich jemand findet, der die Sache in die Hand nehmen möchte, bekommt er natürlich alle unsere Hilfe und Unterstützung", verspricht der Vorsitzende. Er weiß, wovon er redet. 2006 hatte er mit seiner Ehefrau Rosel Majewski-Knopf, Edelbert Laubach und Marianne Weingand selbst für eine Wiederbelebung des Büttenabends gesorgt, der im Jahr 2005 nach damals mehr als fünf Jahrzehnten Tradition mangels Pointen-Köchen ausgefallen war. Das Motto zur Wiederauferstehung 2006 lautete: "Mir henn d'r Löffel wieder g'funde!" Bislang ist allerdings kein neuer Kellenschwinger in Sicht. Doch unabhängig von der Kappensitzung soll die WaSuGa als Verein weiterbestehen. Dieser organisiert monatliche Stammtische und immer im Spätjahr eine Ausflugsfahrt mit anschließender Einkehr für die älteren Bewohner des Quartiers rund um die Bühlertalstraße. "Das ist ein sehr, sehr netter Teilnehmerkreis", sagt Wigand-Helbing, die sich im Verein als stellvertretende Vorsitzende engagiert. Ihr Ehemann, der ehemalige Oberbürgermeister Gerhard Helbing, ist Schriftführer. Die WaSuGa-Verantwortlichen handeln damit ganz im Sinne der Tradition von Wilhelm Lasch, der den "Tag der guten Nachbarschaft" einst ins Leben gerufen hatte. Mittelfristig wird sich der Verein aber ein neues Finanzierungsmodell für die Wilhelm-Lasch-Gedächtnisfahrt einfallen lassen müssen. Denn bislang wurden dafür die Einnahmen der Kappensitzung verwendet. Bei dieser war zwar der Eintritt frei, die rund 100 Besucher im Kaiser-Saal füllten aber gern den kreisenden Spendenhut. Durch Geschäftsanzeigen im Begleitheft kamen weitere Einnahmen zusammen. Laut Wigand-Helbing liegt noch ein Polster auf dem Konto, so dass der nächste Ausflug gesichert ist. Knopf ist aber auch um die Zukunft nicht bange: "Wir werden uns für die Finanzierung sicher etwas anderes einfallen lassen." Und wer weiß: Vielleicht schallt in den kommenden Jahren ja doch wieder ein kräftiges "Wassersupp-supp-supp" durch den Kaiser-Saal.

