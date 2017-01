Der Hallenbetrieb ist der Stadt lieb und teuer

Bühl - Die städtischen Hallen sind ganz unterschiedlich ausgelastet. Die Bachschlosshalle Kappelwindeck kommt auf 2850 Belegungsstunden im Jahr, die Reblandhalle Altschweier auf gerademal 180, was nur einer halben Stunde pro Tag entspricht.

Rein rechnerisch leistet die Stadt für jede Belegungsstunde in der Reblandhalle einen Zuschuss von 439 Euro. "Das ist doch ein bisschen arg viel", meinte Oswald Grißtede (SPD) bei den Etatberatungen. Er wollte von der Stadtverwaltung wissen, ob sich die wenigen Veranstaltungen von der Reblandhalle in die örtliche Schulsporthalle verlegen lassen, um sich von dem Gebäude trennen zu können. Das sei aufgrund der "ganz unterschiedlichen Hallentypen" nicht möglich, erwiderte Fachbereichsleiter Klaus Dürk. "Fasnachtsveranstaltungen et cetera lassen sich in der Schulturnhalle nicht durchführen."

"Die Reblandhalle wird schon noch benötigt", warf Margret Burget-Behm (CDU) vor dem Hintergrund der Schließung der Gaststätte Yburg ein, womit ein Treffpunkt in Altschweier verloren gehe. Im Rahmen des staatlich geförderten Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) wird an einem Nutzungskonzept für die Halle gearbeitet. Die Hoffnung auf ein tragfähiges Konzept für ein Kommunikationszentrum in Altschweier spiegelt sich auch in der städtischen Finanzplanung wider. 2018 sind 100000 Euro für Baumaßnahmen an der Reblandhalle vorgesehen. Die doppelte Summe ist für einen "DORV-Treff" in Eisental als Anbau an die Schartenberghalle notiert. Die ELR-Förderung beläuft sich in beiden Fällen auf 50 Prozent.

Die Rheintalhalle in Weitnung rangiert mit jährlich 1680 Belegungsstunden im unteren Mittelfeld eines Vergleichs, der die zur Sportstätten GmbH zählenden Großsporthalle und Schwarzwaldhalle ausspart. Auch in Weitenung soll eine Bürgerbegegnungsstätte entstehen - unter besonderen Vorzeichen. Die Halle soll zum Mehrgenerationenhaus mutieren. Dazu hat die Stadt unter Einbeziehung des Kinder- und Familienzentrums die Aufnahme in ein Förderprogramm beantragt (das BT berichtete). Laut Ortsvorsteher Daniel Fritz (CDU) werde zudem versucht, Mittel aus dem Leader-Programm zu erhalten.

Neben der Altschweierer Reblandhalle steht für Karl Ehinger (FW) auch der Erhalt der Karl-Reinfried-Halle in Moos "an erster Stelle ganz oben". Er verwies auf den Umstand, dass die Halle nur über eine einzige Umkleide verfüge. OB Hubert Schnurr gab zu verstehen: "Eine Sanierung muss mit der Auslastung zusammenpassen." Derzeit ist die Halle jährlich 710 Stunden belegt, also etwa zwei Stunden pro Tag. Vorrang hat in Moos derzeit ohnehin ein anderes Vorhaben: Zunächst ist laut OB die Frage zu klären, ob der örtliche Kindergarten saniert oder neu gebaut werde. In der Oberbrucher Kita hatte es eine "Zwangssanierung nach Wasserschaden" (Dürk) im Neubauteil gegeben. Jetzt steht laut Dürk noch aus, das Flachdach des alten Gebäudes und dessen Anbindung an den Zwischenbau zu sanieren.

1,7 Millionen Euro wird die Stadt in die Modernisierung der Bachschlosshalle im Zeitraum von vier Jahren investieren. Als erste Rate sind in diesem Jahr 210000 Euro für einen neuen Dachaufbau von Foyer und Küche eingepreist.

Der Kostendeckungsgrad aller Bühler Sportstätten (inklusive GmbH) liegt angesichts 1,85 Millionen Euro Aufwendungen und 162500 Euro Erträgen bei 8,8 Prozent.