In neun Tagen 550 Kilometer von Meer zu Meer

Von Edith Fischer Bühl - Lappland besitzt für Reinhard Globig "Suchtpotenzial". Seine Passion verbindet der Kappelwindecker mit einer weiteren Leidenschaft. Um die Landschaften, die er auf mehreren Reisen mit der Familie in Skandinavien kennengelernt hat, noch intensiver erleben zu können, durchstreift er sie auf eher unkonventionelle Weise - auf Rollskiern. Vor mehr als vier Jahren unternahm Globig seine erste Tour. Sie führte ihn vom norwegischen Kirkenes nach Kemi in Finnland - 660 Kilometer in elf Tagen mit Rollen unter Füßen. Sein bislang letzter Trail bot nicht weniger Herausforderungen - er bewältigte die Silberstraße (Silvervägen) von Bodø; in Norwegen nach Skellefteå in Schweden. In neun Tagesetappen legte der 57-Jährige 550 Kilometer zurück. "Dieser Weg durch Lappland und das Gebiet der Sami hat Geschichte und Landschaften zu bieten - abgesehen von der sportlichen Herausforderung", schwärmt er noch immer. Wegen häufigen Schneemangels im Höhengebiet hatte der Ausdauersportler vor über sieben Jahren die Langlaufbretter gegen Rollski eingetauscht. Inzwischen genießt er es, von Jahreszeit und Wetterverhältnissen unabhängig zu sein. Die Idee für seine Exkursionen entstand einst auf seiner Lieblings-Trainingsstrecke zwischen Kappel, Unzhurst, Zell, Breithurst und Vimbuch. In der Regel absolviert der in Gaggenau arbeitende IT-Spezialist drei Mal wöchentlich nach der Arbeit ein Pensum von 20 bis 25 Kilometern. Er benötigt Tageslicht, jetzt im Winter beschränkt er sich deshalb auf die Wochenenden. Manchmal begleiten ihn seine Frau auf dem Fahrrad und ihr Hund. Meist ist er jedoch alleine unterwegs. Sein Hobby wecke zwar Interesse und Neugier, trotzdem gelte er "als Exot", sagt der Familienvater. Globigs Faible für Skandinavien und Rollskilaufen ist ebenso ausgeprägt wie seine Faszination für außergewöhnliche Routen. Sie führen von Meer zu Meer - die erste Tour 2012 von der Barentsee an die Ostsee. Mit der Silberstraße hat er bei seiner vorläufig letzten Unternehmung eine Verbindung vom Nordatlantik an die Ostsee gewählt, vorbei an Flüssen, Seen, Wasserfällen und Fjorden. Ein Jahr bereitet er sich intensiv vor. Neben dem Training feilt er an der Streckenplanung. In der teilweise menschenleeren Gegend müssen Unterkünfte und Schlafplätze gefunden werden. Das Gewicht seines Rucksacks beschränkt er auf ein Minimum - 14 Kilogramm erlaubt er sich. Neben Ersatzteilen und Werkzeug sind Lebensmittel und Getränke im Gepäck, denn nicht überall gibt es Gelegenheit, den Proviant aufzufüllen. Der 57-Jährige war im September unterwegs, im "Ruska"-Monat, vergleichbar mit dem nordamerikanischen Indian Summer, "wenn die Natur in den schönsten Farben zu erleben ist", begeistert er sich. 35 bis 90 Kilometer legt er täglich zurück. Von Bodø; läuft er immer am Fjord entlang, in Saltstraumen beobachtet er den stärksten Gezeitenstrom der Welt. Tunnel umgeht er auf alten, zugewachsenen Straßen. Die Route schraubt sich bergauf, bergab. Er sieht Rentiere, Elche, zum ersten Mal Schneehühner und "so viele Polarlichter wie noch nie", erzählt er. "Die Einsamkeit und Stille sind beeindruckend", sagt Globig. Mitunter höre man nur den eigenen Puls oder das Rauschen eines Wasserfalls weit in der Ferne, beschreibt er seine intensiven Erfahrungen. Es herrscht nur wenig Verkehr, doch als Rollskiläufer erregt er Aufmerksamkeit. Er schafft es in Schweden sogar in die Verkehrsnachrichten. In lokalen Radiosendern werden die Autofahrer gebeten, auf ihn "aufzupassen". Einige Male beschert ihm diese Bekanntheit auch eine Übernachtungsgelegenheit. Die Region ist nur dünn besiedelt, doch immer wieder hat Globig interessante Begegnungen. Er trifft auf einen Tunnelbauer, eine deutsche Huskyzüchterin und einen Künstler, der Silberschmiedearbeiten in der Tradition der Sami fertigt. Er lernt Michael Maul, einen deutschen Aussteiger kennen, der Schmiede- und Metallgestaltungsarbeiten übernimmt, Kurse gibt und Blockhäuser vermietet. Und den italienischen Fotografen und Designer Edoardo Miola, der eine Pension betreibt. In den neun Tagen nimmt sich der Kappelwindecker auch Zeit für Sightseeing. Tiefen Eindruck hinterlässt das Blutwegmuseum bei Rognan. Es erinnert an das Schicksal der Gefangenen, die von 1942 bis 1945 während der deutschen Besatzung Norwegens Zwangsarbeit verrichten mussten. In dem kleinen Ort Arjeplog, bekannt als Testgelände internationaler Autokonzerne, besucht Globig das Silbermuseum. Inzwischen träumt er von der nächsten Skandinavien-Expedition - "spätestens in zwei oder drei Jahren", kündigt er an. Auf diese Weise unterwegs zu sein, erlebt er nahezu "als Meditation".

