Lebendige Partnerschaft angestrebt

Neben dem Naturpark-Info-Shop in Bühlertal besichtigte die Gruppe aus Italien auch die Geroldsauer Mühle in Baden-Baden, das Infozentrum Kaltenbronn und den Baumwipfelpfad Schwarzwald in Bad Wildbad. Ziel des Besuchs war es nach Mitteilung des Naturparks, Möglichkeiten für eine engere Zusammenarbeit beider Großschutzgebiete auszuloten. Beide Partner haben inhaltlich und landschaftlich viele Gemeinsamkeiten, so das durchweg positive Fazit der Delegationsteilnehmer, die die Schwarzwälder zu einem Gegenbesuch einluden.

Unter den Besuchern waren neben Vertretern der Wirtschaft, Medien und der örtlichen Vereine auch der Direktor des "Parco dei Nebrodi", Massimo Geraci, sowie der römische Parlamentsabgeordnete Mario Caruso. "Wir können uns einen Austausch auf vielen Ebenen vorstellen - nicht nur institutionell, sondern eine lebendige Partnerschaft", erklärte Caruso im Gespräch mit dem Naturpark-Vorsitzenden und Rastatter Landrat Jürgen Bäuerle.

Rund 1 300 Kilometer Luftlinie sind es von Bühlertal bis in den Norden Siziliens. Der "Parco dei Nebrodi" ist wie der Schwarzwald eine waldreiche Region mit einer besonderen Natur- und Kulturlandschaft. Um einen Eindruck ihrer Heimat zu vermitteln, hatten die Gäste aus Sizilien einen Bildband und einen Filmbeitrag im Gepäck.

"Jede Partnerschaft wird von den Menschen und den Ideen getragen. Und ich habe den Eindruck, dass wir eine gute Ausgangslage für eine Zusammenarbeit beider Naturparke haben", so Bäuerle. Er stelle sich ein oder zwei konkrete Projekte vor, bei denen beide Partner zukünftig kooperieren könnten, etwa im Bereich Regionalvermarktung, erklärte er. Passend dazu wolle man sich im April auf der Slow-Food-Messe in Stuttgart treffen - dort kam im vergangenen Jahr auch ein erster Kontakt beider Naturparke zustande.