Anwohner wirft Stadt "Paradigmenwechsel" vor

Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben auf dem Grundstück des Bistros Carlos am Stadtgarten und dem laufenden "Campus"-Wettbewerb erklärt Weng: Für "Bühler Bürger, die ihre Stadt lieben", gehe es um viel. "Aus diesem Grund sollte von vornherein dafür gesorgt werden, dass die Öffentlichkeit direkt eingebunden wird." Mit Blick auf die angekündigte Pressekonferenz in Sachen Lörch, die zwischenzeitlich vom 3. auf den 9. Februar verlegt worden ist, begehrt Weng, dass interessierten Bürgern wie ihm die Möglichkeit eingeräumt werden soll, an der Präsentation teilzunehmen und Anregungen zu geben.

Er argumentiert, dass die Stadt im Zusammenhang mit dem Eigentümerwechsel kurz vor Weihnachten einen ,,Paradigmenwechsel" vorgenommen habe. Mit Hinweis auf die vor zwei Jahren erlassene Erhaltungssatzung, in deren Geltungsbereich auch das Haus der Familie Weng fällt, attestiert er: Es gehe jetzt nicht mehr in erster Linie darum, das vom Ensemble der historischen Gebäude geprägte Ortsbild des westlichen Eingangstors der Stadt zu schützen, "sondern um die Schaffung eines städtebaulichen Konzepts, das sich wirtschaftlich trägt". Mit zwei Neubauten, flankierend zur Villa Lörch, werde sich das Ortsbild "schon allein durch die Größe der der Eisenbahnstraße zugewandten Wandflächen objektiv gravierend verändern", prophezeit er. Auch dränge sich die Frage auf, wie sich zwischen der Villa und dem Nachbargebäude Eisenbahnstraße 30 ein Neubau einfügen lasse, wenn nicht an die Brandmauer angebaut werde. Weng fragt: "Ist der Eindruck dieses seit über 130 Jahren frei stehenden Hauses nicht ortsbildprägend und damit nach der Erhaltungssatzung zu schützen?" Sein Vorschlag: Stadt und Investoren mögen mit einer Computer-Simulation eine Vorstellung davon geben, welche Veränderungen zu erwarten seien.

Beim Bauvorhaben ,,Carlos", für Weng "optischer Fluchtpunkt des geschützten Teils der Eisenbahnstraße" aus westlicher Richtung, müssten die gleichen Grundsätze gelten wie bei Lörch, wenngleich jenes nicht mehr in den Bereich der Gestaltungssatzung falle. Das Ortsbild dürfe nicht beeinträchtigt werde. Eine Beschädigung des gewachsenen Ensembles der "Kulturmeile" rund um den Platz Vilafranca befürchtet Weng, "wenn auf dem Lörch-Gelände in verdichteter Bauweise drei Punkthäuser mit Dienstleistungseinrichtungen entstehen sollen, statt die vorhandene Brache zu nutzen, um einen passenden Abschluss dieses Ensembles zu finden". Er plädiert, sich Zeit für ein "ausgewogenes Gesamtkonzept" zu nehmen. Was auf dem Lörch-Areal realisiert werde, will Weng an den Plänen des abgesprungenen Vorbesitzers messen, der die Villa abreißen wollte. Dessen Projekt mit Kunsthalle hätte sich "sicherlich gut in die Bühler ,Kulturmeile' eingefügt", glaubt er. Unzweifelhaft stehe die Stadtverwaltung vor einer "immensen Herausforderung", so Weng.

Diese Einschätzung teilt Oberbürgermeister Hubert Schnurr so nicht. Er kündigte in der Sache auf BT-Anfrage eine Bürgeranhörung im Frühjahr an. "Die Bürgerbeteiligung wird im Rahmen der Bebauungsplanänderung erfolgen", erklärte er. Die Pläne werden einen Monat lang öffentlich ausgelegt. Nicht nur Anwohner, sondern alle Bürger hätten dann Gelegenheit, sich ins Verfahren einzubringen, so Schnurr. Es bleibe dabei, dass die Öffentlichkeit zuerst über die Presse informiert werde. Der ursprüngliche Termin habe wegen des Auslandsaufenthalts eines Eigentümers abgesagt werden müssen.