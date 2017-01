Bekenntnis zum Standort Mittelbaden

Rastatt



Zwist um Stellenkürzung Rastatt (ema) - Das Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung im Landratsamt ist offenbar personell so ausgedünnt, dass die Arbeit nur noch eingeschränkt be wältigt werden kann. Verschärft wird die Situation durch eine Stellenkürzung, die politisch für Zwist sorgt (Foto: av). » Weitersagen (ema) - Das Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung im Landratsamt ist offenbar personell so ausgedünnt, dass die Arbeit nur noch eingeschränkt be wältigt werden kann. Verschärft wird die Situation durch eine Stellenkürzung, die politisch für Zwist sorgt (Foto: av). » - Mehr