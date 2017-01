Luther-Männchen wacht über Jahresprogramm

Bühl - Ob evangelisch oder katholisch, ob gläubig oder nicht: In diesem Jahr gibt es für die Menschen in Baden-Württemberg einen Feiertag mehr. Den freien 31. Oktober verdanken sie einem Ereignis vor 500 Jahren. Der Theologe Martin Luther leitete 1517 die Spaltung der Kirche ein - und sorgte damit für die Entstehung der evangelischen Kirche. Das Jubiläum feiert die Bühler Johannesgemeinde ab heute mit zahlreichen Veranstaltungen.

Nicht Luther, sondern die Reformation an sich steht für die Kirchengemeinde und deren Pfarrer Götz Häuser im Mittelpunkt. Die Bezeichnung "Lutherjahr" nimmt der Pfarrer deswegen nicht gern in den Mund. "Luther selbst hätte nie ein Jahr zu seinen Ehren ausgerufen", davon ist Häuser überzeugt. So spricht der Geistliche bewusst vom "Reformationsjubiläum". Luther habe sich als Erneuerer (reformare, latein: umgestalten, neu gestalten) des Glaubens und des Lebens sowie als Seelsorger für die Mitglieder seiner Gemeinde verstanden.

Nicht nur für Mitglieder der evangelischen Gemeinde, sondern für alle Interessierten hat Pfarrer Häuser mit seinem Team ein Jahresprogramm zum Jubiläum zusammengestellt. "Unser Anliegen nach außen tragen, mit den Leuten ins Gespräch kommen - und nicht nur im Kreis der Gemeinde feiern", das lag den Verantwortlichen am Herzen. Das Anliegen der Pfarrgemeinde ist schnell erläutert: Die Bibel nicht als verstaubtes Buch zu sehen, sondern sie neu zu entdecken. Zu erkennen, dass der Mensch Gott nichts beweisen muss, aber gleichzeitig in der Freiheit des Glaubens handeln und Gutes tun soll. Pfarrer Häuser ist sich sicher, dass nach einem Jahr Planungszeit nun ein schönes, buntes Programm entstanden ist, und vielleicht "kommt der ein oder andere Termin sogar noch hinzu".

In nahezu jedem Monat bieten die Protestanten Aktivitäten zum Gedenken an die Reformation an. Der Startschuss fällt heute um 20 Uhr in der Johanneskirche. Dort wird Lutz Barth in einem Theaterstück in die Rollen von Luthers Knecht, von Hofsekretär Spalatin und von Luther selbst schlüpfen. Dazu erklingen mittelalterliche Lieder.

Ein Höhepunkt wird der Besuch des Landesbischofs Jochen Cornelius-Bundschuh am 10. September: Er gestaltet mit einem öffentlichen Vortrag die Matinee des Zwetschgenfests im Bürgerhaus.

Für Götz Häuser persönlich ist der Glaubenskurs, der an sechs Tagen im März und April stattfindet, ein Highlight: "Die Gespräche, die bei diesen Kursen zustande kommen, sind immer lohend und spannend." Aber nicht nur das interessiere ihn, sondern auch zahlreiche Vorträge, Diskussionen, Gottesdienste - auch ökumenische, ein Kinoabend und Ausflüge, die angeboten werden (siehe Kasten). Angedacht ist eine Aktion "Bach am Bach", bei der Bachchoräle an der Bühlot erklingen sollen. Abgeschlossen wird das Jahresprogramm mit einem großen Festgottesdienst zum Reformationstag direkt am 31. Oktober.

Während in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen der Reformationstag seit der Wiedervereinigung gesetzlicher Feiertag ist, wird dies in diesem Jahr nun bundesweit der Fall sein. Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther 95 Thesen gegen den Ablasshandel an das Hauptportal der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben und somit den Funken ausgelöst haben, der zur Kirchenspaltung führte. Götz Häuser würde es befürworten, wenn der 31. Oktober zukünftig jedes Jahr Feiertag wäre: "Das Datum ist wichtig für unser Land. Die Weltgeschichte wäre anders verlaufen ohne diese Wende."

In seinem Arbeitszimmer leistet Häuser ein kleines Männchen über das Jubeljahr hinweg Gesellschaft: Ein Martin Luther von Playmobil. "Der war vor einiger Zeit der absolute Verkaufsschlager", lacht Häuser über sein Geschenk. Klein aber oho - der Miniatur-Luther wird sicher gut über das neue Jahresprogramm wachen.