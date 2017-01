Kritiker streiten in der Mediathek

(red) - Welche Bücher sind die nach Kritikermeinung interessantesten Neuerscheinungen? Die SWR2-Bestenliste gibt Antwort. Am kommenden Donnerstag, 20 Uhr, sind die Literaturkritiker zum elften Mal in Folge in der Bühler Mediathek zu Gast. Sigrid Löffler, bekannt durch das "Literarische Quartett", moderiert die Aufzeichnung und diskutiert mit Cornelia Geißler (Berliner Zeitung) und Elmar Krekeler (Welt).

Im Fokus stehen vier Bücher. Mit "Ein wenig Leben" hat die US-Amerikanerin Hanya Yanagihara ihren Roman über Freundschaft als wahre Liebe betitelt. Er handelt von vier Männern, die sich am College in New York kennengelernt haben und zwischen denen eine lebenslange Freundschaft entsteht. Das Epos begebe sich an "die dunkelsten Orte, an die Literatur sich wagen kann, und bricht dabei immer wieder zum hellen Licht durch", schreibt der SWR.

"Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens" verfasste die gebürtige Hamburgerin Juliana Kálnay. Ihr surrealistisch anmutender Debütroman handelt von seltsam verschworenen Menschen in einem Haus.

"Hier bin ich", ist ein Werk des New Yorkers Jonathan Safran Foer, der nach elf Jahren wieder einen Roman schrieb. Dieser handelt von vier turbulenten Wochen im Leben einer Familie in tiefer Krise.

Komisch, furios und böse erzählt der Schweizer Jonas Lüscher in seinem Roman "Kraft" von einem Mann, der vor den Trümmern seines Lebens steht, und einer zu jedem Tabubruch bereiten Machtelite, die scheinbar nichts und niemand aufhalten kann.

Ausgewählte Textstellen aus den vier Romanen werden von den SWR-Sprechern Doris Wolters und Frank Stöckle gelesen. Gerwig Epkes, Literaturredakteur der Bestenliste, wird am Ende der einstündigen Aufzeichnung die Bücher verlosen. Karten sind im Vorverkauf in der Mediathek erhältlich.