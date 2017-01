Ergebnisse stoßen auf Wohlwollen Von Joachim Eiermann Bühl - Ob Jugendcafé, Überdachung und Überwachung von Fahrradabstellplätzen oder freies WLAN. Von diesen Anliegen und weiteren Wünschen Bühler Jugendlichen nahm der Gemeinderat am Mittwochabend im Friedrichsbau Kenntnis. An gleicher Stelle hatte exakt drei Monate zuvor die Bühler Jugendkonferenz unter Beteiligung von 82 Schülerinnen und Schülern getagt. "Die Jugendlichen hatten die Jugendkonferenz spitzenmäßig vorbereitet und gut durchstrukturiert", blickte Bürgermeister Wolfgang Jokerst zurück. In der Zwischenzeit hat die Stadtverwaltung die Vorschlagsliste geprüft und erste Nägel mit Köpfen gemacht. So ist das freie WLAN inzwischen in der Innenstadt eingerichtet. Jugendratsprecherin Daniela Alesi und weitere Jugendliche trugen den Wunsch-Katalog noch einmal kurz vor - mit der abschließenden Bemerkung, dass ihnen sehr wohl bewusst sei, dass die Stadt bereits viel investiert habe, insbesondere an Schulen. "Die Ergebnisse der Jugendkonferenz können sich sehen lassen", ergriff SPD-Stadtrat Oswald Grißtede das Wort. Wünsche wie der Ausbau der Sportplätze seien "laufendes Geschäft des Gemeinderats". Aufgaben wie die Organisation von Festivals solle der Jugendrat selbst in die Hand nehmen. Der Vorschlag, im Hallenbad eine Rutsche zu installieren, sei wohl nicht zu realisieren, erklärte Grißtede: "Das sprengt unseren finanziellen Rahmen." Die Forderung nach verstärkter Polizeipräsenz und Videokameras am Bahnhof begründete die Jugendratsprecherin damit, dass sich insbesondere Mädchen dort nachts unsicher fühlten, wenn sie von "gewissen Personen" mit Sprüchen angemacht werden. Wolfgang Jokerst gab zu verstehen, dass die sicherheitsrelevanten Themen im Beisein der Jugendlichen demnächst mit der Polizei erörtert werden. Der Vorschlag, dauerhaft kostenloses Obst an der Ganztagesschule anzubieten, ging Margret Burget-Bahm (CDU) zu weit. Sie konnte sich jedoch vorstellen, einen derartigen Aktionstag in der Zeit der Obsternte anzubieten. Karl Ehinger (FW) signalisierte: "Fast alle Anregungen decken sich mit unseren Wünschen", die Schüler könnten mit den Freien Wählern rechnen. Die Rutsche sehe er "aber kritisch". Walter Seifermann (GAL) wollte die Geduld der Jugendlichen nicht überstrapazieren und sprach sich dafür aus, dass vor allem jene Wünsche, die sich rasch umsetzen lassen, realisiert werden. Zum Beispiel die Überdachung von Fahrradabstellplätzen. Grißtedes Einwand, dass Dächer entfernt worden seien, um Vandalismus vorzubeugen, konterte Daniela Alesi mit dem Hinweis, dass die Abstellplätze sich mit Kameras überwachen ließen. Lutz Jäckel (FDP) sprach das gewünschte Jugendcafé an, dessen Realisierung derzeit im Zusammenhang mit dem "Campus"-Architektenwettbewerb untersucht wird: "Wir dürfen Ziele wie das Jugendcafé nicht aus den Augen verlieren." Der Ruf nach einer Diskothek steht ebenfalls im Raum. Ulrich Nagel (SPD) riet, dem Disco-Mangel mit "After-School-Partys" abzuhelfen. Peter Teichmann (GAL) bedauerte, dass die Suche nach einem Diskotheken-Betreiber seit Jahren ergebnislos verlaufe: "Ob es noch in dieser Legislaturperiode gelingen wird, wage ich zu bezweifeln." Diese endet 2019. Was die Zusammensetzung des dann neu zu wählenden Gremiums betrifft, hatten mehrere Stadträte einen Wunsch an die Jugendvertreter: Sie mögen doch für den Gemeinderat kandidieren.

