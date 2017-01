Zum Auftakt eine spannende Zeitreise

Kehl



Absage an Spaltung Kehl (ml) - Die evangelischen Kirchen in Baden, der Pfalz und im Elsass haben in einer gemeinsamen Erklärung dazu aufgerufen, die Gesellschaft in den bevorstehenden Wahlkämpfen nicht zu spalten und keine Vorurteile zu säen. Die Kirchenoberen verlasen ihre Botschaft in Kehl (Foto: ml). » Weitersagen (ml) - Die evangelischen Kirchen in Baden, der Pfalz und im Elsass haben in einer gemeinsamen Erklärung dazu aufgerufen, die Gesellschaft in den bevorstehenden Wahlkämpfen nicht zu spalten und keine Vorurteile zu säen. Die Kirchenoberen verlasen ihre Botschaft in Kehl (Foto: ml). » - Mehr