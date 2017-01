König Albrecht I. gelangt zu neuen Ehren

Wer war König Albrecht? Dies sollten die Lichtenauer Bürger künftig wissen, denn die Straße im Neubaugebiet "Warrett III" wird nach ihm benannt. Wie die Nachbarstraße, die Bischof-Konrad-Straße, hat auch die künftige König-Albrecht-Straße Bezug zur Lichtenauer Geschichte. Denn es war Bischof Konrad III. von Lichtenberg, der um das Jahr 1298 die Burg und Stadt Lichtenau bauen ließ. Hierfür verlieh der Habsburger König und Kaiser Albrecht I. in einem Freiheitsbrief vom 14. Januar 1300 der Siedlung Lichtenau die Stadtrechte und garantierte den Bürgern das Recht der persönlichen Freiheit, heißt es in der Chronik der Stadt Lichtenau.

Somit weiß nun auch Werner Lindner (BfL), wer der Namensgeber der neuen Straße ist. Er hatte Albert Schweitzer als Namensgeber vorgeschlagen, da dieser mehr Bezug zu Lichtenau habe. Sein Vorschlag wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt.

Zustimmung bei einer Enthaltung erteilte das Ratsgremium den Mehrkosten in Höhe von rund 46600 Euro, die sich bei der Schlussrechnung zum Umbau der Gustav-Heinemann-Schule für den Ganztagsbetrieb ergeben hatten. Insgesamt kostete die Maßnahme knapp 430000 Euro.

Das Einvernehmen erteilten die Stadträte dem Antrag des Unternehmens Eisen- und Stahlhandel Straub in der Werner-Wild-Straße im Gewerbegebiet Lichtenau I. Die Firma beabsichtigt den Neubau eines Bürogebäudes mit fünf Geschossen auf dem Betriebsgelände. Das jetzige zweigeschossige Gebäude soll ersetzt werden. Erforderlich ist eine Bebauungsplanänderung in Bezug auf die festgesetzte Firsthöhe von 14,40 Meter. Der Gemeinderat beschloss die Aufstellung der Planänderung, die im beschleunigten Verfahren durchgeführt wird. Wie Bauamtsleiter Andreas Ludwig mitteilte, wurde im neuen Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Lichtenau II die bisherige Höhenfestsetzung bereits geändert.

Im November vergangenen Jahres hatte sich der Gemeinderat gegen die Anbringung eines doppelseitig beleuchteten, großformatigen Werbeplakats in der Landstraße in Scherzheim ausgesprochen. Autofahrer sollten nicht abgelenkt werden, so die damalige Begründung. Das Landratsamt Rastatt teilte der Stadt nun mit, dass es hierfür einer entsprechenden Rechtsverordnung und einer örtlichen Satzung bedarf. Dem Aufstellungsbeschluss zur Erstellung von Werbeanlagen in der Landstraße stimmten die Räte einvernehmlich zu. Wie bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes folgen nun die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie eine Bürgeranhörung. Gleichzeitig verhängte das Ratsgremium eine Veränderungssperre.