Gemeinschaftssinn lässt große Vorhaben gelingen Bühl (wv) -"Von Freund zu Freund": Mit dieser Polka eröffneten die von Alexander Wurz dirigierten Oberbrucher Dorfmusikanten ihre Hauptversammlung. Vorsitzender Christian Seiler wertete diesen Titel als Hinweis auf den guten Gemeinschaftssinn im Verein. Dieser ermögliche es, ambitionierte Vorhaben wie jüngst das Gala-Doppelkonzert "Ohne Grenzen" im Bürgerhaus Neuer Markt erfolgreich zu gestalten. In der Versammlung im Bürgersaal betonte Seiler, dass zum Erfolg nicht nur die Aktiven, sondern auch Angehörige, passive Mitglieder, die Oberbrucher Vereine und die ganze Dorfgemeinschaft beigetragen hätten. Das Doppelkonzert mit dem Musikverein Neuweier im November sei zweifellos der musikalische Höhepunkt des Jahres gewesen. Jeder habe sich eingebracht, Disziplin und Rücksichtnahme seien vorbildlich gewesen, lobte Seiler. Das Jahr 2016 ließ Schriftführerin Kathrin Zeller Revue passieren. Unter anderem durch Pflastern der Festplatz-Wege sei es arbeitsreich, durch 19 Auftritte reich an Musik sowie durch 48 Proben reich an Trainingsfleiß gewesen. Unter den 158 Mitgliedern seien 49 aktive und 104 fördernde, berichtete sie. Wegen des enormen Publikumszuspruchs habe das als finanzielles Risiko eingeschätzte Galakonzert zum positiven Jahresergebnis beigetragen, erläuterte der Vorsitzende. Kassiererin Nicole Seiler berichtete von gut 1700 Euro Jahresplus, auch dank respektabler Spenden. Um dies in den kostenintensiven Orchester-Betrieb einzuordnen: Ein Baritonsaxofon, das der Verein 2016 anschaffte, kostete rund 2500 Euro. Seitens der Kassenprüfer Karl-Heinz Seiler und Mario Dietsche informierte Ersterer die Versammlung über die vollkommen ordnungsgemäße Kassenführung. In einem so kleinen Ort sei die Gewinnung von Nachwuchs kein Selbstläufer, betonte Jugendleiterin Sarah Seiler. Aber: Man habe 2016 drei Blockflötenkurse für Vorschulkinder durchgeführt, und neu zur Ausbildung hätten sich Tabea Seiler, Raphael und Valentin Hettler angemeldet. Tabea Seiler habe sich sofort auch auf das Jungmusiker-Leistungsabzeichen vorbereitet. Sie und Pauline Hensel hätten die Prüfung der Bronze-Stufe sehr gut bestanden und seien ins Orchester aufgenommen worden, erläuterte Seiler, als sie den beiden Querflötistinnen Ehrenpräsente überreichte. Dirigent Alexander Wurz bezeichnete den 80-Prozent-Durchschnitt der Probenteilnahme als beachtlich, spornte aber an: "Ich wünsche mir 95 Prozent." Ehrenmitglied Willi Kopf bestätigte im Entlastungsantrag, Vorstand und Verein hätten 2016 sehr viel geleistet. Ortsbeauftragter Arnold Röll dankte den Dorfmusikanten für ihren großartigen Einsatz für die Dorfgemeinschaft. Die Wahlen finden in alternierendem Turnus statt: Die Versammlung bestätigte einstimmig Jörg Gartner als stellvertretenden Vorsitzenden und Nicole Seiler als Kassiererin. In der Vorschau aufs laufende Jahr wies Christian Seiler auch auf das große Seekonzert hin, das die Dorfmusikanten am 15. Juli unter freiem Himmel am Adam-Badesee gestalten werden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben